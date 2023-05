Les ventes de voitures en Russie ont fait un bond de 170,4 % en avril par rapport à l'année précédente - Autostat

L'industrie automobile russe dépendait fortement des investissements, des équipements et des pièces détachées en provenance de l'étranger et a été durement touchée par les sanctions occidentales et l'exode des constructeurs automobiles en réponse à l'envoi par Moscou de troupes en Ukraine en février 2022. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 59 % l'année dernière.

Autostat, citant les données de son partenaire, la société de conseil PPK, a déclaré que 75 622 véhicules ont été vendus en avril, contre seulement 27 965 en avril 2022. Ce chiffre reste inférieur aux quelque 150 000 unités vendues en avril 2021.

L'exode des constructeurs automobiles occidentaux réduit les options pour les consommateurs russes, qui doivent s'habituer à des prix plus élevés et à des marques chinoises, telles que Haval, Chery et Geely.

Les données d'Autostat montrent que les 10 modèles les plus vendus en avril étaient tous russes ou chinois. Seuls trois des dix premiers modèles, dont la Lada Granta, best-seller bon marché, étaient des voitures Lada produites par le fleuron de l'industrie automobile russe, Avtovaz.

Avtovaz a déclaré plus tôt jeudi que ses ventes d'avril avaient augmenté de 225 % en glissement annuel en avril et de 18,4 % en glissement mensuel.

Lada détenait 33 % des parts de marché en avril, contre 23 % il y a un an, mais la part croissante des modèles chinois est la plus notable. Les marques chinoises figurant parmi les 10 premiers vendeurs ont représenté plus de 40 % des ventes en avril, contre environ 12 % il y a un an.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les ventes de voitures Chery, Geely et Haval ont augmenté respectivement de 235,7 %, 228,6 % et 134,2 %. Les ventes des constructeurs sud-coréens Kia et Hyundai et du constructeur japonais Toyota ont baissé de 67 %, 68,1 % et 67,8 %.