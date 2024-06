Hyundai Motor India a demandé samedi l'autorisation de s'introduire sur le marché boursier de Mumbai, ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse dans ce pays d'Asie du Sud.

L'Inde est le troisième marché automobile mondial, après la Chine et les États-Unis, et Hyundai y est en concurrence féroce avec des entreprises telles que Maruti Suzuki et Tata Motors.

Voici quelques informations sur les activités de Hyundai et de ses principaux rivaux en Inde :

HYUNDAI MOTOR

Hyundai est le deuxième constructeur automobile indien en termes de ventes, avec une part de marché de 15 % sur les 4,2 millions de véhicules de tourisme vendus dans le pays au cours de l'année fiscale 2024. Le constructeur automobile a été l'une des premières marques étrangères à s'installer en Inde en 1996 et fabrique son populaire véhicule utilitaire sport (SUV) "Creta" et d'autres modèles dans une usine située près de Chennai, dans le sud de l'Inde.

L'usine de Hyundai à Tamil Nadu a une capacité de production annuelle de plus de 820 000 unités et, avec l'achat de sa deuxième usine dans l'ouest de l'Inde, cette capacité passera à plus d'un million d'unités au cours des prochaines années.

Hyundai ne vend actuellement qu'un seul modèle de véhicule électrique importé, la IONIQ 5, et lancera son premier véhicule électrique produit localement l'année prochaine.

MARUTI SUZUKI

Avec une part de marché de 42 %, Maruti Suzuki est le plus grand rival de Hyundai en Inde et est entré en bourse en 2003. Détenue majoritairement par le japonais Suzuki Motor, la société possède trois usines en Inde, avec une capacité combinée de 2,35 millions d'unités.

Ses petites voitures, telles que la Wagon R et la Swift, sont les modèles les plus vendus en Inde, et elle est également connue pour son SUV Brezza. Maruti prévoit de lancer des voitures hybrides et des véhicules électriques en Inde.

TATA MOTORS

Tata Motors est le troisième constructeur automobile indien en termes de ventes et a fait ses débuts sur le marché en 1955. Il produit ses voitures dans le centre automobile de Pune, dans l'ouest de l'État du Maharashtra, et à Sanand, dans l'État du Gujarat, ce qui lui confère une capacité de production totale combinée de plus d'un million d'unités par an.

Les modèles Nexon et Punch de Tata sont les SUV les plus vendus dans le pays et ont contribué à porter sa part de marché globale à 14 %, juste derrière Hyundai.

Tata domine les ventes de VE en Inde, avec une part de marché de plus de 70 %.

MAHINDRA & MAHINDRA

Mahindra & Mahindra est le quatrième constructeur automobile indien en termes de ventes et fait partie du conglomérat indien Mahindra Group, spécialisé dans les technologies et les tracteurs. L'entreprise a été introduite en bourse à Mumbai en 1956.

Ses grands et coûteux SUV, tels que le Scorpio et le XUV700, en font le plus grand fabricant indien de SUV en termes de chiffre d'affaires. Mahindra a une capacité annuelle d'environ 588 000 unités et fabrique ses véhicules à Pune.

La société vend actuellement un modèle EV et devrait lancer une gamme de SUV électriques au début de 2025.