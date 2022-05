Stellantis considère l'Inde comme un marché automobile rentable, alors que la Chine et la Russie sont confrontées à des défis.

L'Inde, où Stellantis vend ses marques Jeep et Citroën, ne représente qu'une fraction des ventes mondiales du constructeur automobile, mais M. Tavares a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus dans la nation sud-asiatique fassent plus que doubler d'ici 2030 et que les marges bénéficiaires d'exploitation soient à deux chiffres au cours des deux prochaines années.

Pendant des années, les constructeurs automobiles occidentaux ont eu du mal à faire de l'argent en Inde, un marché dominé par les constructeurs asiatiques Suzuki Motor et Hyundai Motor avec leurs petites voitures à bas prix.

"Être rentable en Inde est possible si vous faites les choses à la manière indienne", a déclaré M. Tavares lors d'une table ronde virtuelle avec les médias, mardi en fin de journée.

Selon lui, cela implique de s'approvisionner en pièces localement et d'intégrer verticalement la chaîne d'approvisionnement pour maintenir les coûts à un niveau bas, ainsi que de concevoir localement des voitures dotées des caractéristiques que les consommateurs indiens souhaitent et sont prêts à payer. Stellantis, formé au début de l'année 2021 par la fusion du groupe français PSA avec Fiat Chrysler (FCA), a présenté en mars une nouvelle stratégie de groupe visant à stimuler les revenus et à maintenir des marges bénéficiaires élevées alors qu'il intensifie ses efforts pour déployer des véhicules électriques (VE).

L'accent mis sur l'Inde intervient à un moment où le quatrième constructeur automobile mondial est confronté à des vents contraires en Chine, où il remanie sa stratégie sur fond de ventes en berne et de forte concurrence, et en Russie, où il a suspendu sa production en raison de la guerre en Ukraine. "Les défis ... donnent à l'Inde une plus grande opportunité, encore plus grande que par le passé", a déclaré M. Tavares.

Au cœur de son plan pour l'Inde se trouve le programme de plateforme de voiture intelligente de Stellantis, qu'elle a développé dans le pays pour lui permettre de lancer de petites voitures à essence de moins de quatre mètres de long, a déclaré Tavares. Les petites voitures sont taxées à des taux inférieurs, ce qui les rend plus abordables.

Elle lancera également des versions électriques de ses petites voitures à partir de l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Les petites voitures ont été le talon d'Achille de la plupart des constructeurs automobiles mondiaux en Inde et essayer d'être compétitif dans cet espace a été une course vers le bas pour des constructeurs comme Ford et General Motors, ce qui a conduit à leur retrait.

Mais Tavares est confiant dans l'approche de Stellantis : avant de construire des voitures, elle a renforcé sa chaîne d'approvisionnement.

Stellantis fabrique ses groupes motopropulseurs et ses boîtes de vitesses localement et s'approvisionne en Inde pour plus de 90 % du contenu du véhicule. Son usine de moteurs dans le sud de l'Inde est une référence mondiale en matière de coût et de qualité et elle prévoit de faire de même dans ses deux usines de voitures, où elle fabrique les SUV Jeep et les voitures Citroën, a déclaré M. Tavares.

"Nous travaillons depuis de nombreuses années sur la localisation, l'intégration verticale en Inde, afin de profiter de la frugalité intelligente de l'Inde", a-t-il déclaré.

Stellantis a investi plus d'un milliard d'euros (1,05 milliard de dollars) dans ses activités en Inde depuis 2015.

Le constructeur automobile souhaite également s'approvisionner en cellules et en batteries en Inde lorsque la chaîne d'approvisionnement se développera, a déclaré M. Tavares, ajoutant que ce serait le seul moyen de construire des VE abordables.

Stellantis détient moins de 1 % du marché automobile indien, qui compte 3 millions d'unités par an, mais Tavares a déclaré qu'il ne courait pas après les volumes en Inde ou dans le monde.

"Nous pensons que le monde change et que dans certains cas, être trop gros peut être pénalisant", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,9490 euros)