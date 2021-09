Stellantis veut réduire sa dépendance à l'Europe grâce à Citroën en Inde

Données financières KRW USD EUR CA 2021 118 769 Mrd 101 Mrd 86,0 Mrd Résultat net 2021 6 200 Mrd 5,29 Mrd 4,49 Mrd Dette nette 2021 70 598 Mrd 60,2 Mrd 51,1 Mrd PER 2021 8,44x Rendement 2021 1,89% Capitalisation 44 293 Mrd 37 893 M 32 068 M VE / CA 2021 0,97x VE / CA 2022 0,88x Nbr Employés 70 388 Flottant 70,8% Graphique HYUNDAI MOTOR COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HYUNDAI MOTOR COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 31 Dernier Cours de Cloture 209 500,00 KRW Objectif de cours Moyen 308 033,33 KRW Ecart / Objectif Moyen 47,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Eui-Sun Chung Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Chang Jae-hoon Co-President & Co-Chief Executive Officer Albert Biermann Co-President & Director Eon-Tae Ha Co-President & Director Moon-Sik Kwon Vice Chairman-Executive Board, Head-R&D Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HYUNDAI MOTOR COMPANY 9.11% 37 893 TOYOTA MOTOR CORPORATION 24.12% 251 438 VOLKSWAGEN AG 28.93% 146 173 DAIMLER AG 25.47% 91 740 GENERAL MOTORS COMPANY 24.45% 73 660 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 22.18% 73 245