Tokyo en forte hausse, espoirs sur un futur vaccin

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était nettement dans le vert mardi dans la matinée, dans la foulée des marchés occidentaux la veille, après l'annonce d'un vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19, laissant espérer une accélération de la reprise économique.

L'indice vedette Nikkei prenait 1,09% à 25.109,79 points vers 01H50 GMT après avoir gagné jusqu'à près de 1,8% dans les premières minutes des échanges, pour son sixième jour de hausse consécutive. L'indice élargi Topix progressait de 1,6% à 1.708,75 points à la même heure.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et l'allemand BioNtech ont annoncé lundi que leur vaccin en développement contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus, un espoir qui reste cependant à confirmer, ce résultat reposant sur des résultats préliminaires et encore non détaillés d'un vaste essai clinique de phase 3 toujours en cours.

"Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19", a déclaré Pfizer.

Sur la base de projections, les deux entreprises estiment être en mesure de produire jusqu'à 50 millions de doses de ce vaccin d'ici la fin de cette année et 1,3 milliard en 2021.

Du côté des valeurs

LE JEU VIDEO SUR "PAUSE": plusieurs entreprises nippones liées au jeu étaient dans le rouge alors que les espoirs d'un vaccin contre le Covid-19 se profilaient à l'horizon, comme le géant Nintendo (-5,02% à 53.710 yens), ou les éditeurs de jeux Capcom (-8,22% à 5.470 yens) et Square Enix (-7,55% à 5.140 yens). Sony, dont le jeu représente environ un tiers du chiffre d'affaires et qui doit lancer sa nouvelle console PlayStation 5 jeudi, perdait 1,9% à 9.044 yens.

SOFTBANK GROUP: le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies (-3,37% à 6.844 yens) a publié lundi un bénéfice net de 627,5 milliards de yens (5 milliards d'euros) au deuxième trimestre 2020/21, grâce notamment à des gains élevés sur investissements. Il n'a cependant pas livré de prévisions annuelles et son modèle d'activité, de plus en plus dépendant de la forme des marchés financiers, continue d'interroger.

Le groupe envisagerait par ailleurs de vendre la société américaine Boston Dynamics, spécialisée dans la conception de robots, au sud-coréen Hyundai pour un prix qui pourrait atteindre 1 milliard de dollars, selon l'agence Bloomberg.

Du côté des devises et du pétrole

Après avoir bondi la veille, le dollar se repliait face au yen, à raison d'un dollar pour 105,03 yens vers 01H45 GMT contre 105,38 yens lundi à 21H00 GMT. Il valait encore 103,35 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie japonaise remontait légèrement face à l'euro, lequel valait 124,14 yens contre 124,48 yens la veille à 21H00 GMT, après avoir lui aussi fortement progressé dans la journée de lundi.

L'euro valait 1,1820 dollar, contre 1,1813 dollar lundi.

L'envol du marché du pétrole se poursuivait comme la veille, dopé à la fois par le vaccin de Pfizer/BioNtech et par un possible prochain ajustement des coupes de production d'or noir des pays de l'Opep+ pour soutenir davantage les prix.

Vers 01H45 GMT le cours du baril de brut américain WTI gagnait 6,89% à 39,70 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 6,19% à 41,89 dollars.

