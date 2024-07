Hyundai Rotem Co est une société basée en Corée, principalement engagée dans la production et la vente de véhicules ferroviaires. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le segment ferroviaire est engagé dans la fabrication et la vente de véhicules ferroviaires tels que les rames automotrices électriques, les trains à grande vitesse, les véhicules légers sur rail, les véhicules à lévitation magnétique, les tramways et les rames automotrices diesel. Le segment Usine fabrique et vend des installations sidérurgiques telles que la fabrication d'acier, le laminage à froid et autres, ainsi que des équipements automobiles tels que des presses, des carrosseries et autres. En outre, ce segment est impliqué dans le secteur de la vitrification des déchets radioactifs et de la construction de stations d'épuration des eaux. Le segment Défense est engagé dans la fabrication et la vente de matériel de défense et de tramways. Le segment Autres est impliqué dans la production et la vente de gaz industriels.