Hyundai Rotem Company a annoncé le 5 juillet qu'elle avait signé le 30 juin un "protocole d'accord pour le développement de la coopération internationale en matière de défense" avec Defense Acquisition Program Administration (DAPA), Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Hanwha Aerospace et Korea Aerospace Industries (KAI). Ce protocole d'accord vise à développer la coopération entre les universités et les entreprises des deux pays et à renforcer les échanges entre les peuples dans le secteur de la défense, à mesure que la coopération entre la Pologne et la Corée s'intensifie. L'aspect essentiel du protocole d'accord est l'engagement du KAIST à former 50 doctorants et étudiants en master polonais en tant qu'experts en technologies de défense entre 2024 et 2030.

La Pologne cherchant à renforcer ses capacités de défense, la demande de formation de talents scientifiques et technologiques dans l'industrie de la défense a augmenté. En réponse à cette demande, la DAPA, l'Agence polonaise de l'armement et l'ambassade de la République de Corée en Pologne, ainsi que le KAIST, ont uni leurs forces pour encourager les talents. Les entreprises participantes, telles que Hyundai Rotem, fourniront un total de 6 milliards de wons coréens (environ 18,72 millions de zlotys) en bourses d'études et en soutien à la recherche jusqu'à ce que les étudiants polonais terminent leurs programmes de doctorat ou de maîtrise au KAIST.

Les organisations participantes ont organisé une "cérémonie de signature d'un protocole d'accord pour le développement de la coopération internationale en matière de défense" sur le campus Dogok du KAIST à Séoul le 30 juin. Dong-hwan Eom, directeur de la DAPA, Kwang-hyung Lee, président du KAIST, et des PDG d'entreprises de défense ont assisté à la cérémonie.