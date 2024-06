Hyundai Steel Co est une entreprise basée en Corée qui se consacre principalement à la production et à la vente d'aciers. L'entreprise fabrique et vend des produits en acier, notamment des plaques, des produits longs, des produits semi-finis, des sous-produits et d'autres produits en acier utilisés dans la construction, l'industrie, l'automobile, les tuyaux en acier, la construction navale, les matériaux intérieurs et extérieurs, etc. L'entreprise produit également des machines lourdes pour l'industrie, la construction navale, le bâtiment et les piles à combustible, entre autres.

Secteur Acier