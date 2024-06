Hywin Holdings Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des services de gestion de patrimoine à des tiers. La société fournit principalement des services de gestion de patrimoine, des services de courtage d'assurance, des services de gestion d'actifs et d'autres services. Sa plateforme de solutions de gestion de patrimoine est au service de ses clients tout au long de leur cycle de vie, à la fois sur le territoire national et à l'étranger. Ses produits privés consistent en des produits immobiliers et des produits de fonds de capital-investissement et de capital-risque.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds