Hyzon Motors Inc, anciennement Decarbonization Plus Acquisition Corporation, est une entreprise de mobilité à l'hydrogène. La société est engagée dans la conception, le développement et la fabrication de véhicules commerciaux à hydrogène et de systèmes de piles à combustible, et fournit des solutions de mobilité à l'hydrogène, de l'approvisionnement en hydrogène à la gestion du cycle de vie des piles à combustible et à la location de véhicules. La société en est aux premières étapes de la conception de son SuperH2Truck, un camion à hydrogène spécialement conçu avec un châssis optimisé pour les piles à combustible. Son activité de véhicules commerciaux se concentre sur la fabrication et la fourniture de camions lourds (classe 8), de camions moyens (classe 6) et d'autobus urbains et d'autocars de 40 et 60 pieds (12 et 18 mètres) aux exploitants de véhicules commerciaux. La société sert des sociétés d'expédition et de logistique, des clients de détail avec des réseaux de distribution, des fabricants et des opérateurs d'équipements miniers et portuaires. La société opère à New York, en Europe, à Singapour, en Australie et en Chine. La filiale de la société comprend Hyzon Zero Carbon, Inc.

Secteur Véhicules et machines lourdes