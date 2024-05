i-80 Gold Corp. est une société minière. La société est un producteur d'or et d'argent engagé dans l'exploration, le développement et la production de gisements d'or, d'argent et de minéraux poly-métalliques. Ses activités comprennent Lone Tree, Ruby Hill, Granite Creek et McCoy-Cove. La société détient une participation de 100 % dans les gisements d'or de Lone Tree et de Buffalo Mountain, ainsi que dans le complexe de traitement de Lone Tree (collectivement, le projet Lone Tree). L'ensemble des terres de la propriété de Lone Tree s'étend sur environ 12 000 acres. Le projet Ruby Hill est un projet de développement avancé avec une production résiduelle par lixiviation en tas, situé dans la tendance Battle Mountain-Eureka. Elle détient une participation de 100 % dans le projet aurifère de Granite Creek, situé à l'intersection de la ceinture aurifère de Getchell et de la tendance Battle Mountain-Eureka dans le comté de Humboldt, au Nevada. Elle détient une participation de 100 % dans le projet McCoy-Cove. Elle détient une participation de 100 % dans le projet FAD situé le long de la tendance Battle Mountain-Eureka dans le comté d'Eureka, au Nevada.

Secteur Or