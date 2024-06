i.century Holding Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans la fourniture de services de gestion de la chaîne d'approvisionnement (GCA) dans le secteur de l'habillement. La société fournit principalement des services de développement de produits, d'approvisionnement en matières premières, de gestion de la production et de contrôle de la qualité, ainsi que des services logistiques. Les principaux produits de la société sont les vestes, les chemises tissées, les pull-overs, les pantalons et les shorts, les T-shirts et d'autres produits. Les autres produits comprennent des gilets et des accessoires tels que des masques et des sacs. Les principaux clients de la société sont des marques de détail de vêtements basées principalement aux États-Unis, en Europe et en Australie, dont les produits sont commercialisés et vendus sous leurs propres marques. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Canada et au Japon.

Secteur Habillement et accessoires