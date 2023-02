I.CERAM : Chiffre d'affaires 2022

Communiqué de presse Limoges, 22 février 2023 - 18h30

Chiffre d'affaires 2022

Activité solide dans un contexte réglementaire difficile

Progression des ventes à l'export (+ 12 %)

Données en milliers d'€ 2022 2021 Variation en % Chiffre d'affaires 1 406 1 572 - 10,5 % Chiffres sociaux non audités 1

I.Ceram, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, clôture l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 1 406 K€ contre 1 572 K€ en 2021, et ce malgré une croissance de 3 % du nombre d'implants vendus, passant de 1 967 en 2021 à 2 028 en 2022.

L'activité en France, en recul de 16 % à 1 068 K€, a été impactée par les nouvelles dispositions réglementaires touchant l'Europe (MDR - Règlement (UE) 2017/745) et la pression sur les prix de vente.

La bonne orientation de l'activité à l'export, a partiellement compensé cette moindre performance commerciale, en progressant de plus de 12 % pour s'établir à 338 K€ en 2022 et représente désormais 24 % du chiffre d'affaires total. Par ailleurs, la facturation des prestations de services (usinage, imageries et tests techniques) a plus que doublé en 2022 pour s'établir à 98,5 K€. Ces prestations bénéficient des derniers investissements réalisés par la société que sont le centre d'électro-polissage et le tomographe à rayons X.

Les ventes d'implants en céramique (183 K€ sur 2022 contre 244 K€ en 2021) ont également été impactées par les nouvelles dispositions réglementaires. 85 % de ce chiffre d'affaires est issu des ventes d'implants de nouvelle génération (sternums chargés et non chargés en antibiotiques).

Sur l'année 2022, I.Ceram a ainsi commercialisé 18 de ces implants nouvelle génération dont 3 chargés en antibiotiques (contre 6 chargés l'an passé). Ces implants en céramique à forte valeur ajoutée sont le véritable relai de croissance de la société en lien avec le recul clinique indispensable leurs permettant d'être adoptés par la communauté médicale. Ainsi, conformément à sa stratégie de développement, la société se positionne comme la référence dans le traitement des pathologies sternales complexes (infections et tumeurs du sternum). Ces pathologies représentent à ce jour de faibles volumes mais I.Ceram vise à se positionner en 1ère intention dans la prise en charge des pathologies sternales afin d'adresser un marché plus large et reste en attente de la finalisation des études cliniques en vue de l'obtention du marquage CE de son implant sternal chargé en antibiotiques.

Bénéficiant de 17 publications scientifiques, valorisant les implantations déjà réalisées et les bons résultats cliniques obtenus, I.Ceram impose progressivement ses technologies de rupture auprès de centres européens de référence, à travers ses implants en biocéramique permettant le chargement et le relargage in situ d'antibiotiques. Ces avancées positives, nécessitant un recul clinique au vu du domaine d'activité, ont permis à I.Ceram d'accroître sa couverture géographique en Europe avec des premières implantations en Grèce2 et en Autriche3.

Conformément à sa stratégie, I.Ceram va poursuivre son développement et déployer de nouveaux implants à forte valeur ajoutée afin de permettre une prise en charge précoce des pathologies sternales. I.Ceram confirme sa volonté de devenir le leader mondial des céramiques relargantes dédiées aux infections osseuses.