Malheureusement, les récifs coralliens font également partie des écosystèmes les plus menacés. Au cours des 30 dernières années, on estime ainsi que 50% des récifs mondiaux auraient été perdus à

Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus importants, tant sur le plan écologique qu'économique. Bien qu'ils représentent à peine 0,1% de la surface mondiale des océans, ils accueillent effectivement plus de 25% de la biodiversité marine, soit, près de 100 000 espèces1. En France, 12 000 sociétés, 50 000 emplois et plus de 175 000 ménages dépendent de ces écosystèmes à travers les nombreux services socio-économiques rendus (pêches, tourisme, protection côtière, etc.)2.

Cette nouvelle structure, filiale d'I.Ceram, permettra d'isoler les travaux déjà réalisés depuis 4 ans. En collaboration avec l'université de la Sorbonne et l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, elle doit accueillir, un jeune docteur dans le cadre d'une thèse CIFRE qui porte sur l'évaluation de la fixation et de la bouture des coraux marins sur l'alumine poreuse : importances relatives de la composition du matériau et du revêtement microbien. En effet, la pollution des océans par l'utilisation de matériaux nuisibles du fait de leur dégradation est un des enjeux majeurs de la préservation des milieux fragiles dont font partie les barrières de corail.

I.Ceram a initié il y a maintenant 4 ans, en collaboration avec l'aquarium de Limoges, des travaux de recherche concernant le greffage de coraux sur des supports en céramique afin d'accélérer leur repousse. Les résultats préliminaires obtenus ont permis d'établir et d'investir un domaine essentiel à la protection et à la préservation de cet écosystème naturel en grand danger et pourtant essentiel à l'humanité.

Communiqué de presse Limoges, 18 décembre 2023 - 18h

cause des conséquences liées au changement climatique et aux activités humaines1. Dans son rapport spécial sur les océans et la cryosphère, le GIEC concluait qu'un réchauffement global du climat de +1.5°C par rapport à la période préindustrielle pourrait provoquer la perte de 70% à 90% des récifs, avec des pertes estimées à plus de 99% dans le cas d'un réchauffement de +2°C global du climat.3

Des actions de lutte contre le changement climatique doivent être prises en urgence pour assurer la survie des récifs coralliens dans le futur. Toutefois, même si les émissions de gaz à effet de serre venaient à être réduites rapidement et de façon importante, le réchauffement des océans se poursuivraient pendant encore plusieurs dizaines d'années avant de se stabiliser1. La prise de mesures de restaurations actives est donc nécessaire pour optimiser la préservation de ces milieux1,4.

Grâce à la céramique d'alumine, I.CERAM entend refonder ces actions de restaurations actives en développant un support de culture et de recrutement innovant. Pourvu de pores interconnectés, et inerte dans l'environnement, la céramique d'alumine présente effectivement des propriétés intéressantes pour la culture du corail comparativement aux autres matériaux actuellement utilisés (métal, plastique,…). La céramique d'alumine permettrait ainsi d'accélérer la repousse du corail, dans le cadre d'opérations de bouturage, et d'améliorer le recrutement larvaire, lors des phases de reproduction sexuée, en limitant drastiquement l'émission de polluants dans le milieu.

Pour accélérer le déploiement de cette aide précieuse à la sauvegarde des massifs coralliens I.Ceram, entend se rapprocher d'organisations locales et d'acteurs privés soucieux de contribuer

des actions concrètes sur leurs territoires d'implantations.

Bibliographie

Hein, M.Y., I.M. McLeod, E.C. Shaver, T. Vardi, S. Pioch, L. Boström-Einarsson, M. Ahmed, et G. Grimsditch. « Coral Reef Restoration as a Strategy to Improve Ecosystem Services - A Guide to Coral Restoration Methods. » Nairobi, Kenya: United Nations Environment Program, 2020. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/34810 . Pascal, N., G. Leport, M. Allenbach, et C. Marchand. « Valeur économique des services rendus par les récifs

coralliens et écosystèmes associés des outre-mer français ». IFRECOR, 2016. https://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0085/Temis- 0085567/22836_Rapport.pdf . Pörtner, H.-O, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, et al. « IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate ». IPCC, 2019. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf . Boström-Einarsson, Lisa, Daniela Ceccarelli, Russel C Babcock, Elisa Bayraktarov, Nathan Cook, Harrison Peter, Margaux Hein, et al. « Coral Restoration in a Changing World ». Technical. Tropical Water Quality Hub. Australia: James Cook University, 2018.

Toutes les informations sur www.iceram.fr

I.CERAM est éligible aux dispositifs

PEA et PEA - PME

A propos d'I.CERAM :

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485, ISO 14001 et bénéficie du marquage CE. Fort d'une technologie de rupture et d'un outil de production aux meilleures normes, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0014005IU4- ALICR