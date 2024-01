I.Ceram est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants orthopédiques (métalliques, polymères et céramiques en alumine poreuse). Le groupe propose des prothèses pour l'épaule, le rachis, la hanche, le tibia, la cheville, le pied ainsi que pour des applications d'ostéosynthèse. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits hors céramiques (87%) et ventes de produits céramiques (13%). 70,3% du CA est réalisé en France.