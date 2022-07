I.Ceram : première pose d'un implant en Grèce

I.Ceram s'inscrit en hausse de plus de 5% ce mardi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la première pose en Grèce de son implant sternal en céramique.



Cette intervention chirurgicale, qui a eu lieu le 28 mai dernier au centre hospitalier Euroclinical à Athènes, a été réalisée par Afksendiyos Kalangos, un chirurgien cardiovasculaire.



L'opération a été effectuée sans difficulté et a permis au patient, âgé de 55 ans, d'écourter son séjour et de sortir de l'hôpital seulement sept jours après l'intervention, explique la 'medtech' dans un communiqué.



I.Ceram souligne que cette première opération lui permet de mettre pied dans un nouveau pays d'Europe après avoir déjà conduit plus de 60 implantations de sternums non chargés en antibiotiques dans 10 pays sur trois continents.



La société basée à Limoges vise à terme les Etats-Unis, où son implant en céramique (chargé et non chargé en antibiotiques) est d'ores et déjà protégé par des brevets internationaux.



L'action I.Ceram gagnait 5,3% ce mardi.



