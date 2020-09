I Ceram : Comptes consolidés et annexes au 30 juin 2020 0 16/09/2020 | 09:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SA I.CERAM SA I.CERAM PARC D ESTER 1 RUE COLUMBIA 87068 LIMOGES CEDEX COMPTES CONSOLIDES au 30/06/2020 Activité : Fabrication appareils médicochirurgicaux SA I.CERAM SO M M A I R E BILAN PAGE 3 COMPTE DE RESULTAT PAGE 4 TABLEAU DES FLUX PAGE 5 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES PAGES 6 ET S. - 2 - SA I.CERAM BILAN,CONSOLIDE Présenté(en(Euros ACTIF 30/06/20 30/06/19 31/12/19 Net Net Net Actif,immobilisé Ecarts(d'acquisition 0 0 0 Immobilisations(incorporelles 372(160 429(406 394(926 Immobilisations(corporelles 2(132(795 2(675(702 2(463(967 Immobilisations(financières 279(018 407(826 414(979 Titres(mis(en(équivalence 14(346 0 23(474 Actif,circulant Stocks(et(enHcours 2(009(992 2(121(563 1(894(508 Clients(et(comptes(rattachés 347(518 407(987 417(824 Autres(créances(et(comptes(de(régularisations 667(481 1(725(819 864(022 Valeurs(mobilières(de(placement Disponibilités 722(898 517(018 124(944 TOTAL,DE,L'ACTIF 6,546,208 8,285,322 6,598,644 PASSIF 30/06/20 30/06/19 31/12/19 Capitaux,propres,(part,du,groupe) Capital 590(914 590(914 590(914 Prime(d'émission 3(919(948 6(725(074 6(725(074 Réserves(et(résultats(consolidés H1(272(632 H1(846(327 H3(210(937 Autres Total,des,Capitaux,Propres 3,238,230 5,469,661 4,105,051 Intérêts,minoritaires 1(401 1(150 1(401 Autres,fonds,propres 25(000 25(000 25(000 Provisions 100(263 113(834 57(018 Dettes Emprunts(et(dettes(financières(diverses 1(677(458 1(457(697 1(270(196 Fournisseurs(et(comptes(rattachés 910(800 596(026 656(599 Autres(dettes(et(comptes(de(régularisations 593(056 621(953 483(379 TOTAL,DU,PASSIF 6,546,208 8,285,322 6,598,644 - 3 - SA I.CERAM COMPTE)DE)RESULTAT)CONSOLIDE Présenté(en(Euros 30/06/20 30/06/19 31/12/19 Chiffres(d'affaires 690(301 823(940 1(623(667 Autres(produits(d'exploitation 475(474 257(526 208(595 PRODUITS)D'EXPLOITATION 1)165)775 1)081)466 1)832)262 Achats(consommés 311(027 275(544 588(585 Frais(de(personnel 572(650 859(846 1(596(650 Autres(charges(d'exploitation 587(398 778(371 1(381(419 Impôts(et(taxes 28(345 41(563 74(862 Dotations(aux(amortissements(et(provisions 447(540 363(015 847(445 CHARGES)D'EXPLOITATION 1)946)959 2)318)338 4)488)961 RESULTAT)D'EXPLOITATION =781)184 =1)236)872 =2)656)699 Produits(financiers 16(260 9(589 3(551 Charges(financières 175(578 77(819 154(285 RESULTAT)FINANCIER =159)317 =68)231 =150)734 RESULTAT)COURANT)DES)SOCIETES)INTEGREES =940)501 =1)305)103 =2)807)433 Charges(et(produits(exceptionnels 77(963 28(779 94(903 Produits(/(charges(d'impôts(sur(les(résultats K24(769 K11(939 K19(888 RESULTAT)NET)DES)SOCIETES)INTEGREES =837)769 =1)264)385 =2)692)642 Dotation(amortissement(écart(d'acquisition 0 0 0 QuoteKpart(de(résultat(dans(les(sociétés(mises(en(équivalence 49(419 42(155 71(424 RESULTAT)NET)DE)L'ENSEMBLE)CONSOLIDE =887)189 =1)306)540 =2)764)066 Intérêts(minoritaires 331 423 767 RESULTAT)NET)PART)DU)GROUPE =887)520 =1)306)963 =2)764)833 Résultat(par(action K0,15 K0,22 K0,47 Résultat(dilué(par(action K0,15 K0,22 K0,47 - 4 - SA I.CERAM TABLEAU(DE(FLUX(DE(TRESORERIE En(euros du'01/01/2020'au' Exercice'Précédent 30/06/2020 31/12/19 Résultat(net(des(sociétés(intégrées 1887 12(764 Elimination'des'charges'et'produits'sans'incidence'sur'la'trésorerie Amortissements'et'provisions 607 808 Variation'des'impôts'différés D18 D18 QuoteDpart'de'résultat'dans'les'sociétés'mises'en'équivalence' 44 138 PlusDvalues'de'cession,'nettes'd'impôt 0 10 Marge(brute(d'autofinancement(des(sociétés(intégrées 1255 11(826 Variation'du'besoin'en'fonds'de'roulement'lié'à'l'activité 405 1'019 Flux(net(de(trésorerie(généré(par(l'activité 150 1807 Acquisitions'd'immobilisations D65 D583 Subvention'd'investissement 68 0 Cessions'd'immobilisations 38 11 Variation'de'périmètre 0 0 Produits'de'cessions'd'éléments'd'actifs'immobilisé 0 0 Flux(net(de(trésorerie(lié(aux(opérations(d'investissement 41 1572 Augmentation'de'capital 0 0 Prise'de'participation'dans'société'en'équivalence 0 D67 Remboursement'des'avances'conditionnées 0 0 Remboursement'd'emprunts'et'dettes'financières D5 D224 Autres'flux'liée'aux'opérations'de'financement'(CréditDBail) D45 53 Nouveaux'emprunts'et'dettes'financières 406 30 Flux(net(de(trésorerie(lié(aux(opérations(de(financement 355 1208 Variation'de'trésorerie 546 D1'587 Trésorerie'à'l'ouverture 125 1'712 Trésorerie'nette'à'la'clôture 671 125 - 5 - SA I.CERAM ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES ANNUELS Les informations ci-après constituent l'Annexe des comptes faisant partie intégrante des états financiers présentant les comptes consolidés pour la période de 6 mois du 01/01/2020 au 30/06/2020. Le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes sont présentés en euros. 1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE, MODALITES DE CONSOLIDATION, METHODES ET REGLES D'ÉVALUATION Les comptes consolidés du Groupe I.CERAM clos au 30 juin 2020 sont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur en France et notamment le plan comptable général, le règlement n° 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes : Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice,

Indépendance des exercices. Changements de méthode Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Continuité d'exploitation : Depuis sa création, la société a financé ses activités et en particulier sa recherche et développement au moyen de trois augmentations de capital et du crédit d'impôt recherche, le financement de son outil de production par des subventions, emprunts, avances remboursables. En continuité depuis 2015, sur 2019 la société a procédé avec succès aux premières implantations d'une cranioplastie CERAMIL® chargée en antibiotique au niveau de la voute crânienne chez un jeune patient (14 ans) victime d'un accident de la route en Afrique du Sud, d'un implant fémoral CERAMIL® chargé en antibiotique dans le fémur d'une patiente atteinte d'une infection osseuse liée à un staphylocoque doré, du sternum CERAMIL® au Canada chez une patiente - 6 - SA I.CERAM atteinte d'une tumeur sternale et enfin de la première pose d'un sternum en céramique poreuse en Allemagne. À ce jour, la Société par le développement de sa céramique chargée ou non en molécules actives, continue sa stratégie fondée sur la recherche et le développement, qui vise à se développer sur des marchés actuellement non pourvus, à cout de santé public qui ce compte par plusieurs centaine de millier d'euros. En s'appuyant sur une technologie de rupture, sans concurrent, et pour lesquels une demande existe de la part des chirurgiens en manque de réponses pour certains de leurs patients à lourds traitements chirurgicaux la société a progressé sur ce nouveau marché de plus de 66%. En outre sont survenus la crise sanitaire évolutive du Covid-19 et, en France et dans de nombreux pays, des mesures de confinement puis de déconfinement. La situation dans le contexte actuel est incertaine et évolutive et, à ce stade, les impacts sur l'activité entrainent une baisse de chiffre d'affaires de près de 15 %. Les flux opérationnels prévisionnels et le niveau de trésorerie à date d'arrêté des comptes étant insuffisants pour financer l'activité et développer la stratégie de recherche et développement de la société au cours des douze prochains mois, la direction a engagé des discussions avec ses différents partenaires et à pu trouver des solutions telles que : les reports des échéances de crédit-baux de 6 mois avec prolongation des durées dans le temps à 7 ans ;

crédit-baux de 6 mois avec prolongation des durées dans le temps à 7 ans ; le report des échéances des prêts BPI et de l'avance remboursable de la région Nouvelle-Aquitaine ;

Nouvelle-Aquitaine ; le décalage de 6 mois du paiement des cotisations URSSAF ;

obtention du prêt garanti par l'état d'un montant de 25 % du chiffre d'affaires 2019. Par ailleurs, l'actionnaire majoritaire (la holding Investissement Développement qui détient 53% du Capital de I.Ceram), s'est engagée à soutenir le groupe afin qu'elle puisse faire face à ses engagements. Elle s'engage de continuer à la soutenir afin qu'elle puisse faire face à ses engagements et ainsi poursuivre le plus normalement son activité, voir prendre part financièrement à d'éventuels plans de restructuration que le groupe ne pourrait financer elle-même et ce jusqu'à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31/12/2020. Enfin, la société ne s'interdit pas d'étudier différentes options de financement (dette ou capital) afin d'adapter à plus long terme sa structure financière à ses besoins. Sur cette base, la direction a arrêté les comptes en application du principe de continuité d'exploitation. Toutefois, cette situation génère une incertitude significative sur la continuité d'exploitation car, si l'ensemble de ces hypothèses ne se réalisait pas la société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. L'application des règles et principes - 7 - SA I.CERAM comptables français, concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs dans un contexte de continuité d'exploitation, pourrait s'avérer alors inappropriée. Recours à des estimations Pour établir ces informations financières, la Direction de la société doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données en notes annexes. La Direction de la société procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables et qui constituent le fondement de ces appréciations. Les montants qui figureront dans les futurs états financiers sont susceptibles de différer des estimations présentes en fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes. Les principales estimations faites par la Direction pour l'établissement de ces états financiers concernent : La valorisation et les durées d'utilité des actifs opérationnels, corporels et incorporels,

Les provisions sur immobilisations, stocks et créances clients,

Le montant des provisions pour risques et autres provisions liées à l'activité. - 8 - SA I.CERAM Principes généraux de consolidation Périmètre et méthode de consolidation Les comptes des sociétés dans lesquelles I.Ceram a, directement ou indirectement, le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles afin de maîtriser leur activité sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale. I.Ceram SRO, I.Ceram PT, I.Ceram U.F. et Limousine de Brevet, filiales du groupe, sont donc intégrées globalement. Les comptes des sociétés dans lesquelles I.Ceram a, directement ou indirectement, une influence notable dans le capital social sont consolidés selon la méthode de la mise en équivalence (I.Ceram South Africa, Addidream et Dussartre). Date de clôture des comptes annuels. La société I.Ceram et ses filiales clôturent leurs comptes au 31 décembre. Principes comptables appliqués 1. Méthode de conversion Les résultats des sociétés étrangères hors zone Euro sont convertis au cours de clôture de la période concernée ; les comptes de bilan sont convertis au cours de clôture de la période concernée, à l'exception des capitaux propres qui sont convertis au cours historique. Les écarts de conversion sont présentés en capitaux propres. 2. Méthodes préférentielles Les méthodes préférentielles appliquées sont : Le retraitement des contrats de location financement : o par l'activation des immobilisations concernées,

o la constatation de la dette liée aux immobilisations concernées,

par l'activation des immobilisations concernées, la constatation de la dette liée aux immobilisations concernées, La comptabilisation des écarts de conversion actif et passif en charges et produits de la période. 3. Intérêts minoritaires Les intérêts minoritaires correspondent à la part des tiers dans les capitaux propres et le résultat de chaque société consolidée. Lorsque la part revenant aux intérêts minoritaires dans les capitaux propres d'une entreprise consolidée devient négative, l'excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables aux intérêts minoritaires sont supportés par le Groupe. - 9 - SA I.CERAM Les filiales I.Ceram PT et I.Ceram U.F. étant détenues à 100% par le groupe, aucun intérêt minoritaire est comptabilisé dans les états financiers au 30 juin 2020. Les sociétés Limousine de Brevet et I.Ceram SRO étant détenues à 95%, des intérêts minoritaires sont pris en compte dans les états financiers au 30 juin 2020. 4. Ecart d'acquisition Lors de l'achat de 95% des parts de la société Limousine de Brevet, un écart d'acquisition a été constaté pour un montant de 177 184 € ; compte tenu de l'activité de la société Limousine de Brevet, limitée à la simple possession du brevet de céramique d'alumine poreuse, déposé auprès de l'INPI, cet écart d'acquisition a été affecté à l'actif consolidé dans la rubrique « brevets » et a fait l'objet d'un amortissement sur 7 ans. La dotation aux amortissements comptabilisée au 30 juin 2020 s'est élevée à 12 656 €. Le fonds de commerce racheté à l'origine à la société MIL auprès du tribunal de commerce pour 10 000 € a été reclassé en écart d'acquisition et amorti pour sa totalité. - 10 - SA I.CERAM 5. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles comprennent : les logiciels,

les marques EPB et I.CERAM, Les logiciels sont amortis sur 1 à 3 années. La marque EPB (embout protecteur de broche) a fait l'objet d'une provision totale à 200 000 € ; en effet, le développement d'un nouveau produit (embout protecteur de broche à méplats), qui sera commercialisé sous une nouvelle marque, conduira à terme à la disparition de cette marque. Les coûts de développement ne sont pas activés et sont comptabilisés en charges ; corrélativement, les crédits d'impôts recherche reçus au titre des dépenses engagées par le groupe sont comptabilisés en produits d'exploitation. 6. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts nécessaires à l'acquisition de ces immobilisations ne sont pas pris en compte dans la détermination du coût d'acquisition. Le Groupe applique la méthode préférentielle du règlement CRC 99-02 modifié relative à la capitalisation des contrats de crédit-bail qualifiés de location financement. Les contrats de location financement sont retraités selon les critères suivants : La charge financière, si elle n'est pas stipulée au contrat, est calculée en appliquant un taux d'intérêt constant sur la durée du contrat,

Les redevances enregistrées dans les comptes individuels sont annulées par la contrepartie d'une charge financière et d'un remboursement progressif de l'emprunt,

Les biens concernés sont amortis selon les principes comptables du Groupe,

Les biens sont immobilisés selon la valeur stipulée au contrat. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : - Matériels et outillages industriels 2 à 5 ans - Installations générales et agencements 5 à 10 ans - Matériels de transport 3 à 5 ans - Matériels de bureau 3 à 10 ans - Mobilier 5 à 10 ans - 11 - SA I.CERAM Dépréciation des actifs : Les immobilisations doivent être soumises à des tests de perte de valeur dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur. Pour apprécier la présence d'un indice de perte de valeur, l'entreprise considère les indices externes et internes suivants : Indices externes : Une diminution de la valeur de marché de l'actif (de façon plus importante que du seul effet attendu du passage du temps ou de l'utilisation normale de l'actif),

Des changements importants, ayant un effet négatif sur l'entité, intervenus au cours de l'exercice ou dans un proche avenir, dans l'environnement technique, économique ou juridique ou sur le marché dans lequel l'entreprise opère ou auquel l'actif est dévolu,

Les changements normatifs. Indices internes : Existence d'un indice d'obsolescence ou dégradation physique d'un actif non prévu par le plan d'amortissement,

Des changements importants dans le mode d'utilisation de l'actif,

Des performances de l'actif inférieures aux prévisions,

Une baisse sensible du niveau des flux futurs de trésorerie générés par la société. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est alors effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle. Ces tests ont démontrés que les ancillaires présents dans les immobilisations en- cours depuis 3 ans doivent être dépréciés à hauteur de 25 %. Une dépréciation complémentaire de 25 % par an sera effectuée par année de présence dans les immobilisations en-cours jusqu'à atteindre une dépréciation de 100 %. 7. Immobilisations financières Les immobilisations financières sont composées principalement de comptes courants des sociétés intégrés en équivalence et de dépôts de garantie. - 12 - SA I.CERAM 8. Stocks Les stocks de matières premières sont évalués au coût d'achat. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprent le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant : les consommations,

les charges directes et indirectes de production,

les amortissements des biens concourant à la production. Les en-cours de production sont évalués en fonction du stade d'achèvement à la date d'inventaire. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes, selon que : la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus serait supérieure à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente,

ci-dessus serait supérieure à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, des produits finis non vendus sont devenus obsolètes par rapport au marché,

les produits ne sont plus autorisés sur le marché,

les possibilités de vente des produits finis ou des marchandises, ou que les possibilités de consommation des matières premières sont devenues faibles. Les impacts liés à d'éventuels dépassements de dates de péremption sont considérés après étude comme marginaux en termes de risque de dépréciation, la plupart de ces produits pouvant être remis dans le circuit de production et le circuit de commercialisation. 9. Créances clients Les créances clients sont constatées lors de la déclaration d'utilisation par les chirurgiens ou lors du transfert de propriété (cf § 15 - chiffre d'affaires). Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciation éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur de la créance et la valeur probable de réalisation. - 13 - SA I.CERAM 10. Provisions pour risques et charges Les provisions pour risques et charges correspondent à : Des passifs dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise,

Des passifs liés à une obligation de l'entreprise à l'égard de tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. 11. Provisions hors bilan pour indemnités de départ en retraite et engagements similaires Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués selon une méthode actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l'évolution des salaires, l'âge de départ à la retraite, la mortalité, puis ces évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle. Ces engagements hors bilan s'élevaient au 30 juin 2020 à 19 285 €. La dette actuarielle est déterminée à partir des paramètres généraux suivants : o Année de calcul : 2020 o Taux d'actualisation : 1,57 % o Méthode de calcul : Rétrospective Prorata Temporis Initiative du départ : Le départ intervient à l'initiative du salarié à l'âge de 62 ans

o Convention collective : Métallurgie

o Table de mortalité : TPRV 93 Le salarié qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 62 ans, recevra une indemnité de départ à la retraite dont le taux et les modalités sont fixés comme suit (application de la convention collective de la Métallurgie) : 1/10ème de mois par année d'ancienneté de 2 à 10 ans

1 mois 1/2 après 10 ans

2 mois après 15 ans

2 mois 1/2 après 20 ans

3 mois après 25 ans

3 mois 1/2 après 30 ans

4 mois après 35 ans Il n'est pas tenu compte de la présence postérieure au 62ème anniversaire. Les engagements liés aux salariés des filiales ne sont pas évalués en l'absence de salariés dans ces sociétés. 12. Emprunts Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d'émission des emprunts sont immédiatement pris en charge. - 14 - SA I.CERAM 13. Avances conditionnées et avances remboursables accordées par des organismes publics Les avances reçues d'organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « avances conditionnées » en autres fonds propres. Les avances reçues d'organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société dont le remboursement n'est pas conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « dettes financières diverses ». 14. Résultat courant - Résultat exceptionnel Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l'activité courante du groupe consolidé. Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel. 15. Chiffre d'affaires En règle générale, les produits sont mis en prêt sur une période maximale de 30 jours auprès de clients occasionnels alors que pour les clients réguliers ils sont mis en dépôts permanent. Les clients utiliseront, à l'intérieur des « kits » mis à disposition, les produits adaptés à l'opération envisagée. Seuls les produits commandés ou effectivement implantés sur les patients sont facturés sur la base de la déclaration d'utilisation faite par le client. Un inventaire pour contrôle des stocks en dépôt est effectué de façon périodique. L'écart constaté lui est facturé. Le chiffre d'affaires se décompose par : Les « ventes de marchandises » correspondent à la vente d'implants orthopédiques de négoce auprès de chirurgiens exerçant en bloc opératoire. La « Production vendue de biens » correspond à la vente d'implants orthopédiques vendus sous la marque I.Ceram auprès de chirurgiens exerçant en bloc opératoire, d'instruments chirurgicaux fabriqués par Dussartre, et d'instruments ou d'implants médicaux en 3D fabriqués par Addidream. La « Production vendue de services » est principalement constituée de prestations liées à des commissions sur le chiffre d'affaire de négoce non facturées en direct par la société ainsi que de réparations d'instruments chirurgicaux. 15 - SA I.CERAM 16. Subventions reçues Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu des conditions posées à l'octroi de la subvention. Les subventions d'exploitation sont enregistrées en produits courants. 17. Dépenses de recherche et développement Le groupe I.CERAM a fait le choix de comptabiliser l'ensemble des dépenses de recherche et développement en charges dès lors qu'elles font l'objet de demande de crédits d'impôt recherche. Le montant des coûts de développement inscrits en charges se sont élevés à plus de 1 150 K€ en 2019 (montant des dépenses ayant servi de base au calcul des crédits d'impôts). Cette base a servi de provision pour 2020. 18. Crédit d'impôt recherche Les entreprises industrielles et commerciales imposées selon le régime réel qui effectuent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR). Le CIR est calculé par année civile et s'impute, le cas échéant, sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. Le CIR afférent au 30 juin 2020 a été comptabilisé pour un montant de 130 300 €. Cependant le compte de résultat fait apparaître un montant de 141 454 €. La différence résulte d'un complément sur l'année 2018 pour 11 155 €. L'entreprise, ne payant actuellement aucun impôt sur les sociétés, demande le remboursement du CIR. - 16 - SA I.CERAM 19. Impôt sur les résultats Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu'ils soient exigibles ou différés Lorsqu'un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n'est pas subordonné à la réalisation d'opérations futures, il est qualifié d'exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l'actif du bilan. Les opérations réalisées par l'entreprise peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l'impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d'impôt qui sont qualifiés de différés. Le Groupe utilise la méthode du report variable selon laquelle les impôts différés sont calculés en appliquant les taux d'imposition votés à la date de clôture de l'exercice qui seront en vigueur à la date à laquelle ces différences se renverseront. Les impôts différés ont été retenus sur une base nette par entité fiscale. Aucun impôt différé actif n'est calculé si la situation fiscale de la société ne permet pas d'envisager une imputation possible de ces impôts. Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés. Etablissement de la preuve d'impôt La preuve d'impôt correspond au rapprochement entre la charge d'impôt total comptabilisée dans le résultat et la charge d'impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux applicable à l'entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. 20. Elimination des comptes et transactions réciproques Les soldes et les transactions intra groupe ainsi que les pertes et profits résultant de transactions intra groupe sont éliminés dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés. - 17 - SA I.CERAM 2. PRESENTATION DU GROUPE Le groupe comprend les sociétés suivantes : -­‐ I.Ceram : société installée à Limoges et ayant pour objet la fabrication et distribution d'appareils médico-chirurgicaux -­‐ I.Ceram SRO : filiale installée en République Tchèque et détenue à 95% par I.Ceram. Cette société a pour objet la commercialisation des produits de la société I.Ceram sur le territoire tchèque. -­‐ I.Ceram PT : filiale installée au Portugal, créée en mai 2016 et détenue à 100% par I.Ceram. Cette société a pour objet la commercialisation des produits de la société I.Ceram sur le territoire portugais. -­‐ I.Ceram UF : filiale installée à Limoges, créée en juillet 2016 et détenue à 100% par I.Ceram. Cette société a pour objet de porter un projet de construction d'un nouvel ensemble immobilier. L'objectif est d'une part le renforcement des capacités industrielles, technologiques, sociétales et commerciales d'I.Ceram et d'autre part la volonté de faire de ce nouveau site une vitrine de sa qualité, sa rigueur et son savoir- faire au travers d'un showroom accueillant ses visiteurs. -­‐ LIMOUSINE DE BREVETS : société installée à Limoges, détenue à 95% par I.Ceram et ayant pour objet la recherche, la réalisation d'études et l'exploitation de brevets dans le domaine de la prothèse céramique. Cette société est entrée dans le périmètre le 19 décembre 2014. -­‐ ADDIDREAM : société installée à Limoges, détenue à 49% par I.Ceram et ayant pour objet la conception et la fabrication par impression 3D d'instruments et d'implants d'essais pour le domaine médical en général et pour le domaine de l'orthopédie en particulier. La société est une SAS au capital de 336 000€, créée le 5 décembre 2017, enregistrée sous le n° 833 772 445 auprès du tribunal de commerce de Limoges. -­‐ I.Ceram SOUTH AFRICA : société de droit sud africain, installée à Bloemfontein, détenue à 33,33% par I.Ceram et ayant pour objet la commercialisation des produits de la société I.Ceram, sur le territoire de l'Afrique du Sud. Cette société est enregistrée sous le n°2016 / 404980 / 07 auprès de la Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle d'Afrique du Sud à Prétoria. -­‐ DUSSARTRE : société détenue à 41,18% par I.Ceram et ayant pour objet la fabrication et la réparation d'instruments chirurgicaux dans tous les domaines de la santé. La société est une SAS au capital de 17 000 €, créée le 31 janvier 2018, enregistrée sous le n° 835 036 120 auprès du tribunal de commerce de Limoges. - 18 - SA I.CERAM 3. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE AU COURS DE L'EXERCICE Obtention du PGE : La société a obtenu le prêt PGE pour un montant de 405 627 €. Eléments relatifs à l'exploitation : La société poursuit ses activités en matière de recherche et développement de nouveaux produits. La société a continué les travaux de recherches entrepris sur de nouvelles technologies et produits, avec le concours d'un comité scientifique. Il est composé de chirurgiens et de spécialistes issus des établissements de santé publics ou privés et d'universitaires. La société a obtenu le renouvellement de la norme ISO 14001 pour le système de management environnemental. Procédure judiciaire : A l'exception d'un contentieux prud'homale, il n'existe pas à ce jour, à la connaissance des dirigeants de la société I.Ceram, d'autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage qui pourrait avoir des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société. FAITS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2020 Néant - 19 - SA I.CERAM 4. PERIMETRE DE CONSOLIDATION Au 30 juin 2020, le périmètre de consolidation du Groupe I.CERAM, comprend cinq sociétés consolidées par intégration globale et trois sociétés consolidées par mise en équivalence. 4.1. Périmètre de consolidation Société Adresse N° de SIRET 2019 2020 Méthode de consolidation I.CERAM 1, rue Columbia 487 597 569 00028 100% 100% Intégration 87000 LIMOGES Globale I.CERAM Pobrezni 3, 186 00 61465631 95% 95% Intégration SRO Praha 8 - Karlin, CZ Globale 1203 Avenida da I.CERAM PT Boavista, 6ème étage- 513 955 798 100% 100% Intégration salle 607, 4100-130 Globale Porto, Portugal I.CERAM U.F. 1, rue Columbia 821 592 516 00016 100% 100% Intégration 87000 LIMOGES Globale LIMOUSINE 1, rue Columbia 480 577 345 00014 95% 95% Intégration DE BREVET 87000 LIMOGES Globale 4, rue Albrecht Zone Mise en ADDIDREAM Nord 833 772 445 00015 49% 49% équivalence 87280 LIMOGES I.CERAM PO BOX 43496, Mise en SOUTH Heuwelsig, Free State 2016 / 404980 / 07 33,1/3% 33,1/3% équivalence AFRICA 9332 DUSSARTRE Les Allois - 87400 LA 835 036 120 00011 41,18% 41,18% Mise en GENEYTOUSE équivalence 4.2. Mouvement de l'exercice Non applicable. - 20 - SA I.CERAM 5. NOTES SUR LES COMPTES Note 5.1 - Immobilisations Etat(des(immobilisations Présenté(en(Euros Valeur(brute(des(immobilisations Début(d'exercice( Augmentation Reclassement Diminution Fin(d'exercice Ecarts(d'acquisition 10(000 10(000 Frais(de(recherche(et(développement 74(449 74(449 Logiciels 179(883 0 0 179(883 Marques 500(000 500(000 Brevets 177(184 0 177(184 TOTAL 941(516 0 0 941(516 Constructions 133(260 4(521 137(780 Installations(tech.,(matériel(et(outillage 4(133(074 17(782 0 4(150(857 Autres(immobilisations(corporelles 555(372 0 14(797 540(575 Immobilisations(en(cours 737(407 48(200 31(836 753(770 TOTAL 5(559(112 70(503 46(633 5(582(982 Participations 23(474 9(128 14(346 Autres(titres(de(participation Autres(immobilisations(financières 414(979 225(453 222(077 418(354 TOTAL 438(452 225(453 231(204 432(700 TOTAL 6(939(080 295(955 277(837 6(957(198 Etat$des$amortissements$et$provisions Présenté(en(Euros Début(d'exercice( Augmentation Reclassement Diminution Fin(d'exercice Ecarts(d'acquisition 10(000 10(000 Frais(de(recherche(et(développement 74(449 74(449 Logiciels 135(581 10(110 0 145(692 Marques 200(000 200(000 Brevets 126(559 12(656 139(215 TOTAL 546$590 22$766 0 0 569$356 Constructions 55(346 5(830 61(176 Installations(tech.,(matériel(et(outillage 2(700(364 293(892 0 2(994(256 Autres(immobilisations(corporelles 271(594 40(551 8(607 303(539 Immobilisations(en(cours 67(840 23(377 91(216 TOTAL 3$095$145 363$649 0 8$607 3$450$187 Participations 0 0 0 Autres(titres(de(participation Autres(immobilisations(financières TOTAL 0 0 0 0 0 TOTAL 3$641$734 386$415 0 8$607 4$019$543 Notes sur le tableau des immobilisations : Les immobilisations en cours sont constituées d'ancillaires en cours de production et en attente de mise en dépôt ainsi que de versements effectués aux architectes dans le cadre du lancement du projet Usine du Futur 4.0. Les autres immobilsations financières sont constituées de dépôts de garantie pour 14 619 €, de prêts au personnel pour 7 155 € et d'un compte « espèces » lié à la gestion d'un contrat de liquidité portant sur les titres d'I.Ceram pour 34 112 €, des différentes avances réalisées aux filiales mises en équivalence pour 376 814 €. - 21 - SA I.CERAM Note 5.2 - Analyse des créances et des dettes Etat&des&échéances&des&créances&et&des&dettes Présenté(en(Euros Etat&des&créances Montant(brut Un(an(au(plus Plus(d'un(an Créances(rattachées(à(des(participations 396(580 396(580 Prêts 7(155 7(155 Autres(immobilisations(financières 14(619 14(619 Clients(douteux(ou(litigieux 638 638 Autres(créances(clients 331(428 331(428 Créances(représentatives(de(titres(prêtés Personnel(et(comptes(rattachés 2(546 2(546 Sécurité(sociale,(autres(organismes(sociaux 0 0 Etat(et(autres(collectivités(publiques(: L(Impôts(sur(les(bénéfices 160(691 160(691 L(TVA 156(572 156(572 L(Autres(impôts,(taxes,(versements(et(assimilés L(Divers 0 0 Groupes(et(associés Débiteurs(divers 251(047 251(047 Charges(constatées(d'avance 96(626 96(626 TOTAL 1&417&901 999&547 418&354 Montant(des(prêts(accordés(dans(l'exercice Remboursements(des(prêts(dans(l'exercice 7(695 Prëts(et(avances(consentis(aux(associés 0 0 Etat&des&dettes Montant(brut Un(an(au(plus Plus(d'un(an A(plus(de(5(ans Emprunts(obligataires(convertibles Autres(emprunts(obligataires Emprunts(et(detttes(auprès(des(établissements(de(crédits(: L(à(1(an(maximum 51(464 51(464 L(plus(d'un(an 1(478(829 332(216 1(146(614 Emprunts(et(dettes(financières(divers 141(274 133(774 7(500 Fournisseurs(et(comptes(rattachés 829(026 829(026 Personnel(et(comptes(rattachés 198(483 198(483 Sécurité(sociale(et(autres(organismes(sociaux 196(062 196(062 Etat(et(autres(collectivités(publques(: L(Etats,(impôts(et(taxes(recouvrables(sur(des(tiers 4(466 4(466 L(Impôts(sur(les(bénéfices 0 0 L(TVA 4(105 4(105 L(Obligations(cautionnées 0 0 L(Autres(impôts(et(taxes 21(400 21(400 Dettes(sur(immobilisations(et(comptes(rattachés 81(774 81(774 Groupes(et(associés 5(891 5(891 Autres(dettes 1(584 1(584 Dettes(représentatives(de(titres(empruntés Produits(constatés(d'avance 166(955 166(955 0 3&181&314 2&027&201 1&154&114 0 Emprunts(souscrits(en(cours(d'exercice 405(627 Emprunts(remboursés(en(cours(d'exercice 47(951 Emprunts(et(dettes(contractés(auprès(des(associés - 22 - SA I.CERAM Note 5.3 - Trésorerie et disponibilités Le poste trésorerie et disponibilités se décompose comme suit : Trésorerie(et(disponibilités En(euros juin820 2019 Valeurs(mobilières(de(placement( 0 0 Disponibilités 722(898 124(944 Trésorerie(active(brute(au(bilan 722(898 124(944 Concours(Bancaires(Courants >51(464 0 Trésorerie(passive(brute(au(bilan 851(464 0 Total(trésorerie(nette 671(434 124(944 Note 5.4 - Détail des comptes de régularisation actif Les comptes de régularisation actifs sont exclusivement constitués de charges constatées d'avances pour un montant de 96 626 € - 23 - SA I.CERAM Note 5.5 - Capital Le capital du groupe I.CERAM au 30 juin 2020 se décompose ainsi : 5 909 143 actions d'une valeur nominale de 0.10 €, soit un capital de 590 914.30 €. Investissement Développement détient 3 106 070 actions d'I.Ceram, soit 52.56 %. Capital Présenté(en(Euros Capital Prime(d'émission Réserves(consolidées Résultat(consolidé TOTAL Au(31(décembre(2019 590(914 6(725(074 :446(158 :2(764(066 4(105(765 Résultat(2019 :2(805(127 41(061 2(764(066 0 Mouvement(sur(réserves(consolidés 20(007 20(007 Augmentation(de(capital 0 0 0 Résultat(2020 :887(189 :887(189 Au(30(juin(2020 590(914 3(919(948 :385(090 :887(189 3(238(583 Note 5.6 - Autres fonds propres Les autres fonds propres à hauteur de 25 K€ sont entièrement constitués d'avances conditionnées remboursables octroyées en juillet 2015 par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour accompagner le développement commercial à l'international de la société. - 24 - SA I.CERAM Note 5.7 - Provisions Les provisions couvrent les dépréciations ou risques suivants : Etat(des(provisions Présenté(en(Euros Valeur(des(provisions Début(d'exercice( Augmentation Reclassement Diminution Fin(d'exercice Amortissements(dérogatoires Dont(majoration(exceptionnelles(de(30% Sur(sociétés(mises(en(équivalence 52(611 43(245 95(855 Provisions 4(407 4(407 Sur(immobilisations 404(399 36(033 440(432 Sur(stock(et(enHcours 223(954 61(125 285(079 Sur(clients(et(comptes(ratachés 604 604 Autres(dépréciations TOTAL 685(976 140(402 0 0 826(378 Note 5.8 - Analyse du chiffre d'affaires Analyse&du&chiffre&d'affaires En&euros juinA20 2019 Ventes&produits&finis 659&828 1&515&742 !"France 545"346 1"244"335 !"Export 114"482 271"407 Ventes&marchandises 8&584 41&277 !"France 4"199 15"474 !"Export 4"385 25"803 Ventes&services 21&889 66&647 !"France 21"889 66"647 !"Export 0 0 Total 690&301 1&623&667 - 25 - SA I.CERAM Note 5.9 - Analyse des dotations aux amortissements et provisions d'exploitation En(euros juinE20 2019 Dotations(aux(amortissements(immobilisations 350(383 705(873 Dotations(aux(provisions(sur(actif(immobilisé 36(033 102(756 Dotations(aux(provisions(pour(risques(et(charges 0 0 Dotations(aux(provisions(sur(stock 61(125 38(816 Total 447(540 847(445 Note 5.10 - Analyse du résultat financier Le poste résultat financier se décompose ainsi : En(euros juinK20 2019 Produit(des(autres(valeurs(mobilières(et(créances(de(l'actif(immobilisé Autres(intérêts(et(produits(assimilés 2(870 3(351 Différences(positives(de(change 15 200 Produits(nets(sur(cession(de(VMP 13(375 0 Produits(financiers 16(260 3(551 Intérêts(et(charges(assimilées 36(242 154(285 Provisions(pour(dépréciation(des(titres(de(placement 139(336 0 Produits(financiers 175(578 154(285 Résultat(Financier K159(317 K150(734 Note 5.11 - Analyse du résultat exceptionnel En(euros juinH20 2019 Produit(exceptionnels(sur(opérations(de(gestion 0 0 Autres(produits(exceptionnels(sur(opération(en(capital 88(838 114(552 Reprises(provisions,(transferts(charges 0 24(357 Produits(exceptionnels 88(838 138(909 Charges(exceptionnelles(sur(opérations(de(gestion 4(685 2(640 Autres(charges(exceptionnelles(sur(opérations(en(capital 6(190 36(959 Dotations(exceptionnelles(aux(amortissements(et(provisions 0 4(407 Charges(exceptionnelles 10(875 44(006 Résultat(exceptionnel 77(963 94(903 Le poste résultat exceptionnel s'analyse comme suit : Le résultat exceptionnel est composé principalement : Des produits liés à une subvention d'investissement pour 85 591 € o Des charges exceptionnelles sur opération de gestion pour 4 595 € 26 - SA I.CERAM Des pertes sur ces cessions d'immobilisations corporelles pour 3 033 €. Note 5.12 - Impôts différés et Impôts sur le résultat Charge d'impôt au compte de résultat La charge d'impôt s'analyse comme suit : En'euros juinG20 2019 Impôts'exigibles 0 1'825 Impôts'différés 24'769 18'063 Charges'(produits)'d'impôt 24'769 19'888 Au 31 décembre 2019, ces déficits reportables s'élevent à 13 740 K€. Ceux-ci n'ont donné lieu à aucune activation d'impôt différé. - 27 - SA I.CERAM La preuve d'impôt de la période se présente comme suit : En(euros juin120 2019 Résultat(net(consolidé(des(sociétés(intégrées 1887(189 12(764(066 +(Charges((Produits(d'impôt) 0 11(825 Résultat(net(consolidé(avant(impôt 1887(189 12(762(241 Charge(d'impôt(théorique(à(33,1/3(% 0 11(825 Impact(des(différences(fiscales(permanentes 24(769 18(063 Effet(de(l'imputation(de(bénéfices(sur(déficits(sans(IDA Effet(des(pertes(reportables(non(activées Crédits(d'impôts(et(impôts(forfaitaires Divers Charge(d'impôt(effective 124(769 119(888 Taux(d'impôt(effectif 12,79% 10,72% Note 5.13 - Effectif Effectif total moyen des salariés permanents : juin020 2019 !"Cadres 9 12 !"Agents"de"maîtrise"et"techniciens 2 2 !"Employés 9 11 !"Ouvriers 16 15 TOTAL 36 40 Les effectifs correspondent à des équivalents temps plein sur l'exercice. Note 5.14 - Rémunération des organes de direction La rémunération des dirigeants versée par la société et/ou par ses filiales consolidées en intégration globale s'élève à un total de 77,9 K€. Note 5.15 - Rémunération des commissaires aux comptes Les honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice 2020 sont provisionnés à 19,9 K€. Aucun honoraire n'a été facturé au titre des conseils et prestations de services. - 28 - SA I.CERAM Note 5.16 - Analyse des Risques Risque de taux : La dette financière du Groupe a été souscrite intégralement à taux fixe. Il n'est donc pas exposé à un risque d'évolution des taux d'intérêt. Risque de change : Le Groupe exerce une partie de son activité à l'international ; cette activité est facturée majoritairement en euro et n'est pas susceptible d'être exposée à un risque de change significatif. Note 5.17 - Engagements hors bilan Engagements&financiers Présenté(en(Euros ENGAGEMENTS(DONNES MONTANT Crédit(bail(mobilier 1(852(656 Avals(et(cautions Nantissement(du(fonds(de(commerce Autres(engagements(donnés TOTAL 1&852&656 Dont(concernant(: @(les(dirigeants @(les(filiales @(les(participations @(les(autres(entreprises(liées Dont(engagements(assortis(de(sûretés(réelles 1(852(656 - 29 - SA I.CERAM Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagments assimilés Présenté(en(Euros ENGAGEMENTS juin120 2019 Pensions(et(indemnités(assimilées Compléments(de(retraite(pour(personnel(en(activité Compléments(de(retraite(et(indmnités(assimilées(pour(personnel(à(la(retraite Indemnités(de(départ(à(la(retraite(et(autres(indemnités(pour(personnel(en(activité 19(285 17(286 TOTAL 19'285 17'286 Note 5.18 - Parties liées Présenté(en(Euros 31/12/19 INVESTISSEMENT( DEVELOPPEMENT COMPTES(COURANTS(BLOQUES AVANCES((CONVENTION(TRESORERIE) 270(062 COMPTES(COURANTS(ASSOCIES TOTAL 0 0 270(062 31/12/20 INVESTISSEMENT( DEVELOPPEMENT COMPTES(COURANTS(BLOQUES AVANCES((CONVENTION(TRESORERIE) 242(902 COMPTES(COURANTS(ASSOCIES TOTAL 0 0 242(902 - 30 - La Sté I.Ceram SA a publié ce contenu, le 16 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le16 septembre 2020 07:18:05 UTC. Document originalhttps://www.iceram.fr/wp-content/uploads/2017/12/Comptes-consolides-iceram-S1-2020.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/CEB84E000F88790E1944CE3C7BB3C1811F96A74C 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur I.CERAM SA 09:19 I CERAM : Rapport de gestion au 30 juin 2020 PU 09:15 I CERAM : Comptes consolidés et annexes au 30 juin 2020 PU 09:04 La Chine gagne à l'OMC, mais l'Amérique s'en fiche 08:06 EN DIRECT DES MARCHES : Suez, Europcar, Altice Europe, Rothschild, Kraft Heinz, .. 15/09 I.CERAM : Amélioration des résultats semestriels 2020 PU 15/09 I.CERAM : Amélioration des résultats semestriels 2020 PU 14/08 I.CERAM SA : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 23/07 L'agenda des publications d'entreprises explose 23/07 EN DIRECT DES MARCHES : Dassault Systèmes, STMicroelectronics, Soitec, Groupe.. 22/07 I.CERAM : Un bon 1er semestre 2020 dans un contexte inédit PU Recommandations des analystes sur I.CERAM SA 2018 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Safran, EDF, Danone, Hermès, Adecco, Logitech...