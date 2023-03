Augmentation du chiffre d'affaires et diminution des pertes trimestrielles d'I Grandi Viaggi

(Alliance News) - I Grandi Viaggi Spa a déclaré mercredi que les revenus du premier trimestre, qui s'étend du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, ont augmenté à 7,1 millions d'euros contre 3,9 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

L'Ebitda est négatif de 340 000 euros, contre 710 000 euros un an plus tôt, tandis que la perte d'exploitation se réduit à 750 000 euros, contre 1,8 million d'euros de perte d'exploitation au premier trimestre de l'exercice 2021-2022.

Les ventes de séjours dans les établissements à l'étranger, notamment au Kenya et à Zanzibar, et de voyages organisés vers des destinations étrangères, en particulier les États-Unis, l'Amérique centrale et du Sud, l'Orient et le Japon, ont repris après la fin de la situation d'urgence Covid.

La perte nette est passée de 1,9 million d'euros à 1,3 million d'euros.

Au 31 janvier 2023, les liquidités du groupe s'élevaient à 7,9 millions d'euros et la position financière nette à court terme était positive à hauteur de 6,1 millions d'euros, tandis que la position financière nette globale d'IGV était positive à hauteur de 14,8 millions d'euros, y compris la valeur investie de 12 millions d'euros, afin de protéger et de mieux gérer les liquidités du groupe. Par rapport au 31 janvier 2022, la PFN d'IGV a diminué de 570 000 euros.

"Le groupe a développé d'importantes campagnes de marketing et de publicité pour promouvoir autant que possible les ventes pendant la saison estivale, à la fois de ses produits italiens et étrangers, tout en mettant l'accent sur les offres de voyages sur catalogue, vers des destinations non européennes, à la fois commercialisées et de tour opérateur", a expliqué la société.

À ce jour, les ventes s'élèvent à 19,3 millions d'euros, dont 70 % correspondent à des produits italiens et étrangers exclusifs et 30 % à des produits commercialisés et destinés aux voyagistes.

"La tendance des ventes hivernales montre un renforcement de la reprise dans le secteur du tourisme, et en ce qui concerne les ventes pour la prochaine saison d'été, il y a un bon intérêt pour les structures italiennes et étrangères de la part des clients avec une performance améliorée par rapport à la même période l'année dernière".

L'action d'I Grandi Viaggi est en baisse de 0,7 %, à 0,85 euro par action.

