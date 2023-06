I Grandi Viaggi SpA est une entreprise italienne active dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. La société concentre ses activités sur trois principaux domaines d'activité : Villages de propriété, Villages commercialisés et Tour Operator. Le secteur Villages de propriété est l'activité principale, qui consiste en la gestion et la commercialisation des hôtels appartenant à la Société. Le secteur Villages commercialisés consiste en la commercialisation de séjours dans des hôtels appartenant à des tiers. Le secteur Tour Operator s'occupe de l'organisation de voyages et de croisières. Il propose des voyages à forfait vers l'Italie, des destinations européennes, ainsi que vers les États-Unis et l'Orient. Il opère par le biais de filiales et de sociétés affiliées dirigées, telles que IGV Hotels SpA, IGV Club Srl, Vacanze Zanzibar Ltd et Vacanze Seychelles Ltd.

Secteur Loisirs et détente