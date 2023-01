I Grandi Viaggi réduit ses pertes en 2022 ; les revenus augmentent à deux chiffres

(Alliance News) - I Grandi Viaggi Spa a annoncé mercredi que le conseil d'administration a approuvé le projet d'états financiers au 31 octobre 2022 et a examiné les résultats consolidés du groupe entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, faisant état d'une perte nette de 140 000 euros, contre une perte nette de 1,4 million d'euros au 31 octobre 2021.

Sur une base ajustée, la société a clôturé les états financiers au 31 octobre avec un bénéfice d'exploitation de 2,0 millions d'euros, après avoir imputé au compte de résultat des dépenses de marketing et de publicité de 720 000 euros, engagées pour renforcer les marques du groupe.

Les revenus de la période se sont élevés à 49 millions d'euros, contre 28,9 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une augmentation d'environ 70 %.

"L'augmentation des recettes peut être attribuée à la réouverture des frontières internationales après la pandémie de Covid-19, qui a effectivement permis la reprise des ventes de voyages à forfait vers des destinations étrangères, qu'elles soient possédées ou commercialisées", explique la société dans une note.

L'Ebitda s'élève à 3,1 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros au 31 octobre 2021.

L'Ebit s'est élevé à 310 000 euros, contre une perte d'exploitation de 1,5 million d'euros à la même période l'année dernière.

La position financière nette s'est élevée à 8,0 millions d'euros, contre 18,5 millions d'euros un an plus tôt, après le remboursement de 1,9 million d'euros de prêts arrivant à échéance au cours de l'année et des investissements en immobilisations de 1,3 million d'euros.

"Les données de gestion montrent une phase de reprise dans le secteur du tourisme, avec une augmentation des ventes pour les destinations d'hiver italiennes et des ventes pour la plupart des destinations étrangères dans la zone non-Schengen. Compte tenu de la persistance des criticités socio-économiques et géopolitiques, qui affectent le pouvoir d'achat des familles, le groupe prévoit de maintenir un équilibre financier substantiel", peut-on lire dans la note de presse.

I Grandi Viaggi a clôturé mercredi en hausse de 0,7 pour cent à 0,89 euro par action.

