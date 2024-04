IMD International Medical Devices SpA, également connu sous le nom de groupe IMD, est une société holding basée en Italie qui se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la distribution de systèmes de diagnostic. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales et les activités du groupe IMD sont divisées en deux secteurs d'activité : Générateurs de rayons X (par l'intermédiaire de la filiale IMD Generators) qui développe, fabrique et distribue des composants pour les équipements médicaux tels que les monoblocs, les générateurs et les systèmes de contrôle ; Appareils d'imagerie à rayons X (par l'intermédiaire des filiales Technix et Intermedical) qui développe, fabrique et distribue des équipements médicaux complets basés sur la technologie des rayons X pour différents services de santé. Le groupe IMD sert des clients dans le monde entier.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés