i-nexus Global plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des logiciels d'exécution de stratégie en nuage aux marques qui aspirent à exceller dans l'exécution de leur stratégie. La plateforme d'entreprise de la société est déployée au sein de plusieurs entreprises mondiales de premier ordre, principalement basées aux États-Unis et en Europe. Le logiciel de stratégie i-nexus aide à intégrer la technologie qui compte dans i-nexus, en réduisant la taille de l'administration. Le logiciel de stratégie i-nexus simplifie la manière dont les organisations atteignent leurs objectifs grâce à des outils tels que la matrice x, le diagramme de bowling et les kanbans. La filiale de la société, i-solutions Global Limited, est engagée dans le développement et la vente de logiciels d'entreprise basés sur le nuage sur une base de logiciel-service (SaaS) et de services de conseil professionnel.

Secteur Logiciels