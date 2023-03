I(x) Net Zero dit Sustainable Living propose une fusion avec Churchill V

(Alliance News) - i(x) Net Zero PLC a noté vendredi que la société d'investissement Sustainable Living Innovations Inc. a proposé une fusion avec Churchill Capital Corp V, comme l'a également annoncé cette dernière.

i(x) Net Zero est une société d'investissement qui se concentre sur la transition énergétique et la durabilité dans l'environnement bâti. Churchill V est une société d'acquisition à but spécifique cotée à New York qui fait suite à quatre véhicules SPAC antérieurs.

Sustainable Living a conclu une lettre d'intention non contraignante concernant un projet de regroupement d'entreprises avec Churchill V, a déclaré i(x) Net Zero.

La société détient une participation indirecte de 0,1 % dans Sustainable Living par l'intermédiaire de MultiGreen SLI Partners LP. Au 30 juin de l'année dernière, i(x) Net Zero a porté son investissement dans Sustainable Living à une valeur d'actif net de 740 000 USD.

"Il s'agit d'une combinaison potentiellement transformatrice pour Sustainable Living qui, si elle est réalisée, fournira la plateforme idéale pour exécuter la prochaine étape de la stratégie de croissance de Sustainable Living et améliorer de manière significative l'accès au capital", a déclaré Par Lindstrom, directeur général de i(x) Net Zero, qui a été promu à ce poste après avoir été directeur des investissements à la fin du mois de janvier, après que le précédent directeur général, Steve Oyer, a démissionné avec effet immédiat.

"Une transaction réussie contribuera également à rehausser le profil de Sustainable Living, qui cherche à capitaliser sur le soutien réglementaire et politique croissant aux entreprises qui favorisent le développement durable dans l'environnement bâti.

Les actions de i(x) Net Zero ont chuté de 6,8 % à 11,65 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

