The Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 12 mai 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société I2PO.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions I2PO hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant, lequel ne détient plus aucune action I2PO au sens de l'article précité



