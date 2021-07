La mode des SPAC ne se dément pas. C’est aujourd’hui au tour d’I2PO, le premier SPAC européen consacré au divertissement et aux loisirs, de faire son entrée sur la place de Paris. Ce véhicule d’investissement sans activité opérationnelle a levé 275 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. C’est plus que les 250 millions d’euros initialement visés.



Ce SPAC est le premier co-fondé et dirigé par une femme en Europe, à savoir Iris Knobloch, une ex-dirigeante de WarnerMedia. Artemis, la holding de la famille Pinault, et Combat Holding, une entité co-fondée par 2MX Organic et Mediawan, ont également participé à la création de I2PO.



I2PO vise une ou plusieurs acquisitions dans les sous-secteurs du streaming et de la distribution de contenus, de la musique, mais également de la propriété intellectuelle des médias et des services, des jeux et des sports électroniques, de l'apprentissage en ligne et des plateformes de loisirs.



" Il existe une réelle opportunité en Europe de créer un leader mondial dans le secteur du divertissement et des loisirs. En effet, l'Europe possède une industrie dynamique qui a un potentiel de croissance important ", a commenté Iris Knobloch, la présidente du Conseil d'administration et directrice générale d'I2PO.