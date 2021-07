I2PO : le SPAC a levé 275 millions d'euros

I2PO, le SPAC créé par la famille Pinault et Mediawan, a annoncé mercredi avoir réussi à lever 275 millions d'euros dans le cadre de son son introduction en Bourse.



L'entrée en Bourse de ce véhicule d'investissement - le 16ème SPAC à s'introduire sur Euronext en 2021 - a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation des 27,5 millions d'unités qui composent son capital.



Le produit de l'opération, obtenu auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé, dépasse ainsi les 250 millions d'euros initialement annoncés lors du lancement de l'offre.



Premier SPAC en Europe co-fondé et dirigé par une femme (la femme d'affaires Iris Knobloch), I2PO est aussi le premier SPAC européen dans le secteur du divertissement et des loisirs.



La société dit viser une ou plusieurs cibles dans les sous-secteurs du streaming et de la distribution de contenus, la musique, la propriété intellectuelle des médias et des services, les jeux et les sports électroniques, l'apprentissage en ligne, et les plateformes de loisirs.



Le véhicule d'investissement a fait ses premiers pas ce matin sur Euronext Paris, affichant un repli de 0,1% dans les premiers échanges.



