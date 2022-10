I2S : Chiffre d'affaires 9 mois 2022

Afin d'avoir des données comparables entre 2021 et 2022 sur cette activité, c'est le Chiffre d'Affaires global du pôle qui est présenté et non pas uniquement les 75% revenant à i2S.

Avec 297% de croissance au troisième trimestre par rapport à celui de 2021, la division confirme l'attractivité de son savoir-faire en matière de microscopie sur mesure et de prise d'empreinte optique 3D, auprès de clients équipementiers dans la Santé et le Bien-Etre, totalisant près de 2 M€ de chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2022. La Division devrait dépasser ses objectifs de ventes budgétés pour 2022 et tirer parti dans les semestres à venir de sa conquête de nouveaux clients équipementiers, positionnés sur des créneaux prometteurs, tels que la production à grande échelle de cellules souches ou l'analyse bactériologique.

Avec 30% de croissance au cours des neuf premiers mois de 2022, le pôle Projets a maintenu sur le troisième trimestre son rythme de croissance, constaté au premier semestre. La bonne dynamique des ventes du pôle devrait se maintenir sur le quatrième trimestre 2022, portée par l'attractivité de son expertise multidisciplinaire « du photon au cloud » et par les gains en visibilité et notoriété, obtenus grâce aux investissements marketing ciblés vers les équipementiers de différents secteurs industriels porteurs d'avenir, notamment ceux de l'AGRITECH, mettant en œuvre des applications dans l'agriculture durable et l'élevage d'insectes.

pénétration du marché. La qualité d'image inégalée de la caméra Orphie et la simplicité de son usage pour produire une vidéo en temps-réel, séduisent des prospects prestigieux - fabricants de drones sous- marins et sociétés de service en exploration sous-marine - qui ont testé la caméra avec succès et envisagent maintenant son intégration dans leurs engins. Fort de cet accueil, i2S s'emploie à enrichir la gamme avec des caméras pour les grandes profondeurs et pour les scaphandriers. Enfin, l'accord a été donné pour un projet de recherche subventionné de type RAPID, qui vise à adapter la technologie Orphie pour la détection d'objet en eau turbide en augmentant encore la distance de visibilité.

Une croissance des ventes à deux chiffres, attendue pour la fin de l'année

Sans dégradation brutale de l'environnement géopolitique et économique au cours du quatrième trimestre, la dynamique commerciale constatée dans chaque Division devrait permettre à i2S Innovative Imaging Solutions de clôturer l'exercice 2022 en ligne avec le budget, sous réserve toutefois de la capacité des fournisseurs à honorer leurs engagements en matière d'amélioration de leurs cadencements de livraison, jusque-là consentis et respectés.

Disposant des ressources financières et humaines lui permettant de mener pleinement à bien ses projets de développement stratégique et sa politique d'investissement, i2S renouvelle sa confiance quant aux perspectives de croissance rentable de la société, attendues sur 2022 et les prochains semestres.

A propos d'i2S :

i2S - Innovative Imaging Solutions, fondée en 1979, est un spécialiste des solutions de vision intégrée, au service de ses clients à travers quatre divisions :

i2S - Vision, est un acteur européen depuis 1980, reconnu dans le domaine de la technologie des systèmes d'acquisition et de traitement d'images. i2S - Vision exerce son activité à travers deux pôles :

Un pôle de distribution à valeur ajoutée de produits de vision artificielle, baptisé Produits , qui devient BASLER France

à valeur ajoutée de produits de vision artificielle, baptisé , qui devient BASLER France Un pôle de conception et de fabrication de solutions d'imagerie dans des domaines variés, dans le visible et le proche infrarouge, baptisé Projets , regroupant des experts multidisciplinaires « du photon au cloud »

i2S - DigiBook, lancée en 1995, est devenue l'un des leaders internationaux sur le marché des scanners de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux, avec la seule solution complète de numérisation, du document scanné à sa mise à disposition sur internet.

i2S - Medcare, lancée en janvier 2019, concentre au sein d'une équipe dédiée, l'expérience et les compétences acquises par i2S au fil des années, en matière de conception, de fabrication et de certification, de solutions de vision intégrée, destinées à des applications dans la Santé (biomédical, dentaire, vétérinaire) et le Bien-être (cosmétique).

i2S - Orphie, intégrée en 2021 en rachetant la société Orphie, spécialisée en imagerie sous-marine.

La Société i2S est cotée sur Euronext Growth depuis le 24 octobre 2007

(ISIN: FR 0005854700 / Mnémo: ALI2S)

