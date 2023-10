COMMUNIQUE DE PRESSE Pessac, le 19 octobre 2023 Chiffre d'Affaires 9 mois 2023 conforme à nos prévisions Année record attendue pour DigiBook Confiance confirmée dans l'atterrissage 2023 EN K€ 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires 9 mois 10 651,45 11 872,09 -10,28% i2s_Vision 2 775,37 3 575,52 -22% i2s_DigiBook 5 409,76 5 292,77 2% i2s_Medcare 2 161,19 2 911,60 -26% i2s_Orphie 305,14 92,20 231% Chiffre d'affaires 3eme trimestre 3 604,08 4 299,80 -16,18% i2s_Vision 1 037,24 1 672,60 -38% i2s_DigiBook 1 925,27 1 565,60 23% i2s_Medcare 563,39 1 030,70 -45% i2s_Orphie 78,18 30,90 153% Chiffre d'affaires 1er semestre 7 047,38 7 572,29 -6,93% i2s_Vision 1 738,13 1 902,92 -9% i2s_DigiBook 3 484,49 3 727,17 -7% i2s_Medcare 1 597,80 1 880,90 -15% i2s_Orphie 226,96 61,30 270% Chiffres d'Affaires "hors activité de Distribution", mais incluant les ventes de TWIGA (TUP effective au 01/04/2023) Le chiffre d'affaires d'Innovative Imaging Solutions sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023, hors activité de Distribution, mais incluant TWIGA, ressort conformément à nos attentes en baisse de 10,28% par rapport à celui de 2022 pour la même période, essentiellement pour des causes conjoncturelles, notamment le cycle d'activité sur l'année revenu au rythme d'avant pandémie. Tandis que les ventes de produits propres i2S sont en croissance, les ventes de produits sur mesure sont, sur le T3, encore impactées par des décisions prises en cours d'année de certains de nos clients équipementiers, par la fin de vie de produits spécifiques, fabriqués avec de forts volumes, ainsi que par le rythme caractéristique des développements de projets sur mesure et à façon, soumis au processus de franchissements de jalons. La nouvelle activité Orphie d'imagerie sous-marine poursuit quant à elle son développement à un rythme soutenu. Grâce aux perspectives de réalisation d'une « année record » pour l'activité DigiBook, la confiance est de mise pour l'atterrissage de fin d'année. Croissance des ventes pour nos activités chargées de développer des produits propres i2S : i2S DigiBook Après avoir enregistré des entrées de commandes majeures (Argentine, Grèce, Hollande, Portugal) sur les neuf premiers mois de l'exercice, cette activité continue de bénéficier d'une très bonne dynamique commerciale, confirmant la reconnaissance par le marché international de son statut de leader. En croissance de 2% sur les neuf premiers mois 2023, due au retour de la saisonnalité pré-covid de ses processus

de ventes (lancement des projets, puis appel d'offres, et enfin commandes, pour des livraisons en fin d'année), cette activité devrait réaliser une fin d'exercice record, en forte progression par rapport à 2022. Grâce aux lancements réussis de nouveaux modèles de sa gamme de solutions de numérisation, fruits d'une politique d'innovation avisée et s'appuyant sur un réseau étendu de partenaires revendeurs expérimentés et bénéficiant d'un support marketing et après-vente proactif, i2S Digibook dispose des meilleurs atouts stratégiques pour poursuivre sa trajectoire de pénétration internationale et de croissance rentable dans les semestres à venir. i2S Orphie Avec 305 K€ de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023, contre 92,2 K€ durant la même période de 2022, cette activité réalise une progression remarquable, grâce à l'attractivité de sa gamme de caméras sous-marines et à ses efforts en matière de développement commercial international. A côté de la caméra utilisée jusqu'à une profondeur de 300 mètres, le catalogue de caméras embarquables sur ROV (véhicule sous-marintéléopéré) offre désormais une caméra capable de descendre à 3 000 mètres ; parallèlement, une caméra pour plongeurs professionnels a été développée, intégrant des modules électroniques et capitalisant sur les compétences de l'équipe issue de la société TWIGA à Toulouse, intégrée i2S ; livrable dans le courant du premier trimestre 2024, cette caméra est en cours de validation chez un prospect prestigieux, favorablement impressionné par la qualité d'image inégalée, même en eau turbide, que procure notre solution brevetée. Après les succès rencontrés lors des différents salons internationaux dans lesquels i2S Orphie a présenté ses caméras, le plan de développement international s'accélère, avec des accords de commercialisation qui ont été signés avec des partenaires revendeurs exclusifs, l'un basé à Los Angeles, en charge de couvrir les Etats- Unis d'Amérique, l'autre, installé à Manille, pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique ; en parallèle, un partenariat avec la cellule basée en Chine d'un pôle de compétitivité français pour le développement sur le marché chinois, a été conclu ; dans le même temps, l'équipe commerciale a été renforcée et comporte désormais trois personnes. Très prometteuse pour l'avenir de la société, cette activité Orphie, à l'image de l'expérience d'i2S en numérisation du patrimoine, qui est devenue leader sur son marché, peut raisonnablement viser de devenir également le leader mondial reconnu de l'imagerie sous-marine, en capitalisant sur une technologie brevetée très innovante, et constituer un nouveau moteur de croissance rentable pour l'entreprise. Redéploiement stratégique de nos activités spécialisées dans l'imagerie sur mesure grâce à l'intégration réussie des équipes de TWIGA : i2S Vision Alors que la division s'inscrit en baisse de 22%, les entrées de commandes sur les 9 premiers mois 2023 ressortent en progression de 70%. L'évolution affichée et anticipée des ventes s'avère être de nature conjoncturelle et refléter la temporalité caractéristique de cette activité, désormais entièrement basée sur le développement à façon de projets sur mesure. Ce constat justifie pleinement les efforts commerciaux et technologiques qu'i2S Vision a entrepris dans le cadre de son nouveau périmètre d'activités, pour mettre en œuvre une stratégie de développement revisitée, grâce à l'intégration réussie des équipes de TWIGA. Tout en continuant à promouvoir son savoir-faire auprès de ses clients équipementiers historiques dans l'Industrie (contrôle qualité du verre, tri de minerais, contrôle de véhicules, confection), i2S Vision prospecte -2-

activement et gagne déjà la confiance de nouveaux donneurs d'ordres, actifs dans les secteurs porteurs d'avenir de l'environnement et de l'agriculture durable (tri de déchets alimentaires, phénotypage de plantes, élevage d'insectes, diagnostics vétérinaires). En parallèle, i2S Vision enrichit son expertise multidisciplinaire « du photon au cloud », en incorporant des briques technologiques logicielles à base d'intelligence artificielle, ainsi que des modules développés en synergie avec les équipes de TWIGA (caméra 4K sans fil pour scialytique). i2S MedCare Grâce aux perspectives de croissance du chiffre d'affaires attendues dans les semestres à venir, induites par les franchissements au cours du troisième trimestre de 2023, de jalons importants dans le développement de projets stratégiques majeurs pour l'activité (modélisation 3D, suivi d'embryons), ainsi que par les sorties réussies de préséries de nouveaux équipements (inspection de cellules souches, analyse bactériologique), susceptibles d'entraîner des volumes de fabrication significatifs en 2024 et au-delà, l'optimisme reste de mise pour cette activité ; la baisse, constatée et attendue, de 26% du chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2023, résulte essentiellement de la décision de fin de vie de produits générateurs de forts volumes de fabrication, prises par deux de nos clients équipementiers. Soumise au rythme lent de la montée en cadence des commandes issues d'équipementiers du secteur Médical et de la Santé et d'une clientèle majoritairement constituée de start-ups, cette activité est plus que jamais active dans la recherche de cibles d'entreprises à acquérir, matures et reconnues sur certaines niches de marché (à l'instar de TWIGA), susceptibles de procurer une progression plus régulière du chiffre d'affaires. Une croissance des ventes à deux chiffres des produits i2S attendue pour la fin de l'année Sans dégradation brutale de l'environnement géopolitique et économique au cours du quatrième trimestre, la dynamique commerciale constatée dans chaque activité devrait permettre à i2S Innovative Imaging Solutions de clôturer l'exercice 2023 au niveau de ses attentes, sous réserve toutefois de la capacité des fournisseurs à honorer leurs engagements en matière d'amélioration de leurs cadencements de livraison, jusque-là consentis et respectés. Disposant des ressources financières et humaines lui permettant de mener pleinement à bien ses projets de développement stratégique et sa politique d'investissement, i2S renouvelle sa confiance quant aux perspectives de croissance rentable de la société, attendues sur 2023 et les prochains semestres. A propos d'i2S et de son nouveau périmètre d'activités Après la cession au 1er juillet 2022 de son entité de Négoce et l'acquisition le 25 janvier 2023 de la société toulousaine TWIGA, le nouveau périmètre d'activités d'i2S Innovative Imaging Solutions est plus que jamais focalisé sur la conception et la fabrication de solutions d'imagerie, dont la raison d'être est de produire un impact positif sur la planète et dans la vie de ceux qui y habitent. Disposant désormais d'un savoir-faire technologique élargi, en matière de développement de solutions intégrées et embarquées, matérielles et logicielles, du photon au cloud, d'acquisition, de conversion, de compression et de traitement d'images, i2S propose à ses clients deux catégories d'offres, constitutives de son nouveau périmètre d'activités : Des produits propres i2S, spécialisés sur des niches de marché dans lesquelles i2S exerce un métier d'équipementier, avec l'obligation de concevoir ses propres gammes de solutions adaptées aux attentes des différents clients, de nature à faire progresser la notoriété internationale de nos deux entités opérationnelles dédiées suivantes : i2S - DigiBook, lancée en 1995, devenue l'un des leaders internationaux sur le marché des scanners de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux, avec la seule solution complète de numérisation, du document scanné à sa mise à disposition sur internet, i2S - Orphie, intégrée en 2021 en rachetant la société Orphie, spécialisée en imagerie sous-marine. La qualité d'image inégalée de la caméra Orphie et la simplicité de son usage pour produire une vidéo en temps-réel, séduisent des clients internationaux de 1er rang, fabricants de ROV et sociétés -3-