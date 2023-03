I2S : Résultats 2022

A périmètre constant (avec 100% de la Distribution), le chiffre d'affaires a progressé en 2022 de 16,3% et l'EBE de 9,9%. Malgré les hausses massives des prix de composants électroniques et hors l'effet mix défavorable lié au poids de l'activité distribution, i2S a globalement maintenu comme prévu la rentabilité globale de ses activités.

Une nouvelle phase du plan stratégique, renforcée par la croissance externe et la spécialisation en vision intégrée

L'année 2023 va permettre de préparer la vente définitive de l'activité de distribution et consolider le nouveau périmètre de la société complètement mobilisée sur sa raison d'être ; i2S met ainsi son expérience de plus de 40 ans en vision intégrée au profit du développement des systèmes d'imagerie, avec des gammes de produits en numérisation du patrimoine, en imagerie sous-marine et des produits sur-mesure, dans des segments de spécialisation - santé et bien-être, agriculture durable, etc… - ou des applications industrielles qui ont toutes en point commun leur impact positif sur notre environnement.

En 2023, la consolidation passera par un équilibre maintenu dans ce plan stratégique, entre :

Des investissements marketing dans des domaines de spécialisation porteurs d'avenir, tels que la microscopie et l'agriculture durable,

Des développements techniques différenciants - Nouvelle gamme de caméras sous-marine

sous-marine Une politique commerciale volontariste à l'export - Développement international en imagerie sous- marine, en particulier cette année, pour capitaliser sur le savoir-faire différenciant en vidéo de la société TWIGA.

Croissance rentable et responsable

Cette nouvelle phase du plan stratégique a clairement pour but de renforcer la capacité d'i2S d'entretenir son rythme de croissance rentable :

Par l'intégration de TWIGA, dont le niveau d'EBE est plus du double de celui d'i2S, avec un effet relutif sur la rentabilité de la société i2S,

Ainsi que par un mix produits positif, lié à la part renforcée des produits sous marque i2S , plus contributive à la marge.

A propos d'i2S :

i2S - Innovative Imaging Solutions, fondée en 1979, est un spécialiste des solutions de vision intégrée, au service de ses clients à travers cinq activités :

i2S - Vision, une activité de conception et de fabrication de solutions d'imagerie depuis 1980, reconnue dans le domaine de la technologie des systèmes d'acquisition et de traitement d'images, dans le visible et le proche infrarouge, regroupant des experts multidisciplinaires « du photon au cloud » et appliquée dans des domaines variés,

i2S - DigiBook, lancée en 1995, devenue l'un des leaders internationaux sur le marché des scanners de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux, avec la seule solution complète de numérisation, du document scanné à sa mise à disposition sur internet,

i2S - Medcare, lancée en janvier 2019, qui concentre au sein d'une équipe dédiée, l'expérience et les compétences acquises par i2S au fil des années, en matière de conception, de fabrication et de certification, de solutions de vision intégrée, destinées à des applications dans la Santé (biomédical, dentaire, vétérinaire) et le Bien-être (cosmétique).

i2S - Orphie, intégrée en 2021 en rachetant la société Orphie, spécialisée en imagerie sous-marine.

i2S - Twiga, intégrée le 25 janvier 2023, en rachetant la société Twiga, acteur reconnu internationalement dans la conception et la fabrication de systèmes vidéo embarqués, spécialisée dans l'acquisition, la conversion, la compression et le traitement d'images

La Société i2S est cotée sur Euronext Growth depuis le 24 octobre 2007

(ISIN: FR 0005854700 / Mnémo: ALI2S) www.i2s.fr/fr/page/investisseurs

Prochain rendez-vous: Chiffre d'Affaires 1er trimestre 2023 : 13 avril 2023 (après bourse) Chiffre d'Affaires 1er semestre 2023 : 20 juillet 2023 (après bourse)

Contacts i2S-INNOVATIVEIMAGING SOLUTIONS: Xavier DATIN, Président x.datin@i2s.fr

