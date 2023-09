i2S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements d'imagerie. Le L'activité s'organise autour de 4 familles de produits : - solutions d'imagerie et de vision industrielles (i2S - Vision) : caméras, composants standards pour l'acquisition et le traitement d'images et solutions logicielles d'imagerie pour machines de vision industrielle et pour des applications robotiques ; - solutions de numérisation de documents reliés (i2S - DigiBook) : scanners et solutions de dématérialisation de livres et de fonds documentaires pour les bibliothèques et les archives ; - caméras spécialisées et solutions de vision intégrées pour des applications médicales et biomédicales (i2S - Medcare) ; - solutions d'imagerie sous-marine (i2S - Orphie). 51,3% du CA est réalisé en France.

Secteur Matériel informatique