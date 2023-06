I3 Energy annonce que le temps utile pour réclamer les actions de Toscan a expiré

i3 Energy PLC - société pétrolière et gazière basée dans le Hampshire, en Angleterre, qui possède des actifs et des opérations au Royaume-Uni et au Canada - annonce que le délai accordé aux actionnaires de Toscana Energy Income Corp pour réclamer leurs actions de la société à Odyssey Trust Co à la suite de l'acquisition de Toscana a maintenant expiré. En temps utile, Odyssey détenait 25 503 actions de i3 qui ont maintenant été annulées.

Cours actuel de l'action : 17,92 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 43

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

