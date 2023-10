i3 Energy plc est une société pétrolière et gazière indépendante basée au Royaume-Uni qui possède des actifs et des activités dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien et dans la mer du Nord britannique. La société opère dans deux secteurs : UK / Corporate et Canada. Les activités du segment UK/ Corporate comprennent la prospection, l'évaluation et le développement du pétrole et du gaz sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS). La société exploite Serenity et Liberator/Minos High en mer du Nord britannique. Elle détient la licence P.2358 dans la zone Outer Moray Firth de l'UKCS, qui contient la découverte du champ Serenity. La licence contient également la découverte du champ Liberator et le prospect Minos High. Le segment Canada comprend la production de pétrole et de gaz dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (WC). Sa base d'actifs de production au Canada comprend environ plus de 850 puits nets de production de pétrole conventionnel, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. Ses principales zones d'exploitation sont Clearwater, le centre de l'Alberta, Wapiti/Elmworth et Simonette.