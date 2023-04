I3 Energy nomme un directeur financier et annonce une augmentation des réserves de sa filiale canadienne

(Alliance News) - i3 Energy PLC a annoncé lundi une croissance de la réserve en 2022 dans tous les domaines pour sa filiale i3 Energy Canada Ltd.

i3 Energy a également nommé un nouveau directeur financier.

La société pétrolière et gazière basée dans le Hampshire, en Angleterre, possède des actifs et des opérations au Royaume-Uni et au Canada.

Chez i3 Energy Canada, le total des réserves prouvées plus probables développées productrices (2PDP) a augmenté de 9 % en 2022 pour atteindre 65,7 millions de barils d'équivalent pétrole au 31 décembre, tandis que le total des réserves prouvées (1P) a augmenté de 10 % pour atteindre 93,5 millions de barils. Les réserves totales prouvées et probables (2P) ont augmenté de 18 % pour atteindre 181,5 millions de barils.

i3 Energy a déclaré que ses réserves 2P sont évaluées à environ 1,2 milliard USD, soit 0,81 pence par action, ajoutant que les réserves 2PDP, 1P et 2P ont une durée de vie de 8,8, 12,2 et 22,5 ans, respectivement.

La croissance réussie de sa production et de sa base de réserves est le résultat d'une orientation vers le forage, a déclaré la société.

i3 Energy a également annoncé lundi la nomination de Jason Dranchuck au poste de directeur financier, avec effet immédiat.

M. Dranchuck a plus de 12 ans d'expérience en tant que directeur financier de sociétés cotées en bourse au Canada, notamment pour Chinook Energy Inc et Zargon Oil & Gas Ltd.

Majid Shafiq, président-directeur général d'i3 Energy, a déclaré : "Sa grande expertise en matière d'information financière sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'énergie et son expérience des fusions et acquisitions seront inestimables pour l'entreprise, et nous nous réjouissons de travailler avec lui pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance à mesure que nous étendons nos activités au Canada."

Les actions ont augmenté de 16 % à 21,34 pence à Londres lundi après-midi.

