I3 Energy prévoit d'annuler sa prime d'émission pour payer un dividende

(Alliance News) - i3 Energy PLC a annoncé jeudi son intention d'annuler sa prime d'émission de 51 millions de livres sterling, dans l'espoir de verser un dividende à ses actionnaires.

Au 31 mai, la société pétrolière et gazière, qui se concentre sur le Royaume-Uni et le Canada, avait des bénéfices non distribués d'environ 6 millions de livres sterling.

La réduction de capital proposée vise à augmenter les bénéfices non distribués d'un montant égal à la somme figurant au crédit de son compte de primes d'émission.

"Le conseil d'administration considère qu'il est hautement souhaitable que la société dispose de la plus grande souplesse possible pour envisager le versement de dividendes et, d'une manière générale, pour restituer de la valeur aux actionnaires. Toutefois, la société ne pourra pas verser de dividendes ou d'autres distributions, ni racheter ses actions, si elle ne dispose pas de réserves distribuables suffisantes", a expliqué le communiqué.

Mercredi, i3 a déclaré que son bénéfice et son chiffre d'affaires avaient augmenté en 2022.

La société a indiqué que son bénéfice avant impôt avait plus que doublé, passant de 25,7 millions de livres sterling en 2021 à 55,8 millions de livres sterling en 2022. Son chiffre d'affaires est passé de 86,8 millions de livres sterling à 208,4 millions de livres sterling.

Toutefois, elle n'a pas déclaré de dividende.

La société tiendra son assemblée générale annuelle le 30 juin.

Les actions de i3 ont clôturé en hausse de 2,4 % à 18,68 pence l'unité à Londres jeudi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

