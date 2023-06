I3 Energy règle les billets de prêt garantis et convient d'un nouveau prêt

i3 Energy PLC - société pétrolière et gazière basée dans le Hampshire, en Angleterre, avec des actifs et des opérations au Royaume-Uni et au Canada - annonce le règlement des 22 millions de livres sterling d'obligations de prêt garanties de premier rang en circulation, arrivant à échéance le 31 mai, et la mise en place d'une facilité de prêt de 100 millions de dollars canadiens, qui offrira à i3 une plus grande flexibilité financière et une capacité de crédit accrue pour poursuivre l'exécution de son plan d'affaires en cours. La facilité de prêt a été signée avec Trafigura Canada Ltd, pour une durée de trois ans, avec des intérêts payables mensuellement au taux de 9,521 % par an. La société utilisera une partie du produit pour rembourser les billets de prêt en circulation, le reste du produit étant disponible pour le fonctionnement général de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 18,36 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 42

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

