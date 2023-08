(Alliance News) - i3 Energy PLC a déclaré mercredi que son bénéfice et son chiffre d'affaires avaient tous deux baissé au premier semestre de l'année en raison de coûts de production plus élevés et d'un contexte macroéconomique difficile, mais la société a néanmoins augmenté son dividende total.

Les actions de i3 étaient en hausse de 8,4 % à 13,72 pence à Londres vers midi jeudi.

La société pétrolière et gazière axée sur le Royaume-Uni et le Canada a déclaré que le bénéfice avant impôt pour les six premiers mois de 2023 était de 14,5 millions de livres sterling, en baisse de 29% par rapport aux 20,5 millions de livres sterling du premier semestre de 2022.

Le bénéfice de base par action a diminué à 0,91 pence, contre 1,30 pence, et le bénéfice dilué a diminué à 0,90 pence, contre 1,20 pence. Le chiffre d'affaires a quant à lui chuté de 26 %, passant de 101,6 millions de livres sterling à 75,5 millions de livres sterling.

i3 a déclaré que la production moyenne au cours de la période a augmenté de 8,9 % pour atteindre 20 640 barils équivalent pétrole par jour, contre 18 950 barils équivalent pétrole par jour l'année précédente. Les coûts de production ont toutefois augmenté de 11 %, passant de 32,8 millions de livres sterling à 36,4 millions de livres sterling.

Les recettes provenant des ventes de pétrole et de gaz ont chuté de 27 %, passant de 114,6 millions de livres sterling à 83,2 millions de livres sterling. i3 a ajouté que les prix du pétrole avaient tendance à baisser, en partie à cause de l'atténuation des inquiétudes concernant une éventuelle réduction du pétrole russe en raison de la poursuite de la guerre en Ukraine, et de la reprise de l'économie chinoise, "plus lente que prévu".

Les prix des liquides de gaz naturel ont également chuté au deuxième trimestre en raison de la baisse des prix sous-jacents du pétrole et du gaz.

i3 a déclaré que ses dividendes mensuels au cours du semestre s'élevaient à 0,855 pence par action ou 10,215 millions de livres sterling, contre 0,60 pence par action ou 6,9 millions de livres sterling l'année précédente.

En juin, i3 avait déjà révisé ses prévisions de dividendes annuels à un équivalent mensuel de 0,0855 pence par action, contre 0,1710 pence auparavant. En septembre de l'année dernière, elle versait un dividende mensuel de 0,1425 pence par action.

À l'avenir, i3 a l'intention de donner la priorité à la croissance de ses activités au Canada en déployant des capitaux dans sa base de réserves non développées, en améliorant le temps de fonctionnement et les performances sur le terrain, et en procédant à une "réduction stratégique des effectifs" dans des domaines clés.

Elle a déclaré qu'elle s'efforcerait de maintenir sa flexibilité pour s'adapter aux défis économiques et qu'elle continuerait à évaluer les possibilités de renforcer son bilan tout en maintenant un contrôle rigoureux des coûts.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.