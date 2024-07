i3 Energy plc est une société pétrolière et gazière indépendante qui possède des actifs et des activités au Royaume-Uni et au Canada. Les principales activités de la société consistent à produire du pétrole et du gaz dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC) et à évaluer les actifs pétroliers et gaziers sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS). Les filiales à 100 % de la société, i3 Energy North Sea Limited et i3 Energy Canada Limited, sont des sociétés pétrolières et gazières indépendantes qui possèdent respectivement des actifs d'évaluation au Royaume-Uni et des actifs de production au Canada. La société détient la licence P.2358 dans le UKCS, qui contient la découverte du champ Serenity. Cette licence contient également la découverte du champ Liberator et le prospect Minos High. La société détient diverses licences minières dans ses principales zones d'exploitation du BSOC, à savoir Wapiti, Simonette, Clearwater et le centre de l'Alberta. La base d'actifs de production canadienne de la société comprend plus de 850 puits de production nets de pétrole conventionnel, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel.