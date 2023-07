I3 VERTICALS, INC. : Opinion positive de Berenberg Bank

i3 Verticals, Inc. a pour mission de fournir des solutions logicielles et de paiement intégrées aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux organisations des marchés verticaux stratégiques. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services aux commerçants et les logiciels et paiements propriétaires. Le secteur des services aux commerçants fournit des solutions de paiement aux entreprises et aux organisations, ce qui comprend des solutions de paiement intégrées de tiers ainsi que des services de paiement de commerçant de référence sur ses marchés verticaux stratégiques. Le segment Logiciels propriétaires et paiements fournit des solutions à ses clients, y compris des paiements intégrés, par le biais de logiciels appartenant à la société. Les paiements sont fournis à la fois par le modèle de facilitateur de paiement et par le modèle de traitement de commerçant de référence. Ses principaux marchés verticaux stratégiques comprennent l'éducation, les organismes à but non lucratif, le secteur public et les soins de santé. La plate-forme Burton est sa suite technologique. Elle fournit également des solutions de traitement des paiements à de nombreux établissements de détail.