iA Financial Corporation Inc. est une société holding qui propose une gamme de produits d'assurance vie et santé ainsi que d'autres produits et services financiers. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : assurance, Canada ; gestion de patrimoine ; opérations aux États-Unis ; investissement ; et entreprise. Le secteur Assurance, Canada comprend les produits d'assurance vie et santé, les produits d'assurance automobile et habitation, l'assurance crédit, l'assurance et les garanties de remplacement, les garanties prolongées et d'autres produits auxiliaires pour les services aux concessionnaires, ainsi que des produits spécialisés pour des marchés spéciaux. Le secteur de la gestion de patrimoine propose des produits et des services pour les plans d'épargne, les fonds de retraite et les fonds distincts. Le secteur des opérations aux États-Unis comprend divers produits d'assurance vendus aux États-Unis, tels que des produits d'assurance-vie et des extensions de garantie pour les services aux concessionnaires. Le secteur de l'investissement est engagé dans les activités d'investissement et de financement de la société, à l'exception des activités d'investissement des sociétés affiliées de distribution de patrimoine.

Secteur Assurance vie et santé