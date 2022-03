La hausse des prix du pétrole brut fait grimper les prix à terme à Toronto 08/03/2022 | 22:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont augmenté mardi, soutenus par la flambée des prix du pétrole, bien que les investisseurs restent prudents, la hausse des coûts de l'énergie alimentant les craintes inflationnistes. Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,5 % à 7 h (HE). Les prix du pétrole ont augmenté mardi, le Brent dépassant les 126 dollars le baril, les craintes de sanctions formelles contre les exportations russes de pétrole et de carburant suscitant des inquiétudes quant à la disponibilité de l'offre. [O/R] Les États-Unis sont prêts à aller de l'avant avec une interdiction des importations de pétrole russe sans la participation des alliés en Europe, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec la question, à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les investisseurs attendaient les données sur le commerce intérieur qui sont attendues à 08h30 ET. L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,5 % à 21 304,40 lundi. [.TO] Les e-minis du Dow étaient en hausse de 118 points, ou 0,36 %, à 7 h 02 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 avaient gagné 19,75 points, ou 0,47 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 29,75 points, ou 0,22 %. [.N] TOP STORIES [TOP/CAN] La principale province productrice de pétrole du Canada, l'Alberta, va baisser sa taxe provinciale sur les carburants afin de soulager les consommateurs de la flambée des prix de l'énergie, a déclaré lundi le premier ministre Jason Kenney, qui a également exhorté les États-Unis à relancer l'oléoduc Keystone XL (KXL), qui a été annulé. POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA] Allied Properties REIT : CIBC augmente le prix cible de 53 $CAN à 54 $CAN. Nexus REIT : La Banque Nationale du Canada initie l'opération avec une note de surperformance. Vermilion Energy Inc : RBC relève le prix cible de 25 $ CA à 26 $ CA. MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h (HE) Contrats à terme sur l'or : 2014,9 $ ; +0,95 % [GOL/]. Pétrole brut américain : 122,6 $ ; +2,68 % [O/R]. Pétrole brut Brent : 127,13 $ ; +3,2 % [O/R]. DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES PRÉVUES POUR MARDI 0600 Indice NFIB de l'optimisme des entreprises pour février : antérieur 97,10 0830 Balance commerciale des biens (R) pour Jan : Préalable -107.63 bln 0830 Commerce international pour Jan : attendu -87,1 milliards de dollars ; antérieur -80,7 milliards de dollars. 1000 Stocks des grossistes, R mm pour Jan : Attendu 0,8% ; Avant 0,8%. 1000 Ventes en gros mm pour Jan : Précedent 0.2%. POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES : Rapport sur le marché TSX [.TO] Rapport sur le dollar canadien et les obligations [.CAD/] [CA/]. Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada Annuaire des marchés canadiens ($1= C$1.28)

