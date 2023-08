IAC/Interactivecorp, anciennement IAC Holdings Inc, est une société de médias et d'Internet. Les segments de la société comprennent ANGI Homeservices, Dotdash, Search et Emerging & Others. ANGI Homeservices met en relation les professionnels des services à domicile dans 500 catégories différentes, de la réparation et de la rénovation au nettoyage et à l'aménagement paysager, avec les consommateurs grâce à des produits qui transforment les catégories sous des marques telles que HomeAdvisor, Angie's List, Handy et Fixd Repair. Dotdash est un portefeuille de marques numériques fournissant des informations et de l'inspiration dans des catégories de contenu verticales sélectionnées. Son segment Applications se compose de Desktop, qui comprend ses applications de bureau téléchargeables directement aux consommateurs. Son segment de recherche se compose de Desktop et d'Ask Media Group.

Secteur Internet