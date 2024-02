IAC Inc. est une société Internet. Les segments de la société comprennent Dotdash Meredith, Angi Inc, Search et Emerging & Other. Le segment Dotdash Meredith comprend les activités numériques et imprimées. Dans le cadre de ses activités numériques, elle fournit un contenu numérique original et attrayant dans une variété de formats, y compris des articles, des illustrations, des vidéos et des images. Ses activités imprimées publient environ 19 magazines, ainsi que plus de 400 publications d'intérêt particulier. Son secteur Angi Inc. comprend quatre segments : Ads and Leads, Services, Roofing et International (incluant l'Europe et le Canada). Son segment Search comprend Ask Media Group, un ensemble de sites web fournissant des services de recherche générale et des informations, et une activité Desktop, qui comprend des applications de bureau téléchargeables directement au consommateur et des opérations de partenariat interentreprises. Le segment Emerging & Other comprend Care.com, Mosaic Group, Vivian Health, The Daily Beast, IAC Films, Newco et Bluecrew.

Secteur Internet