Dotdash, filiale d'IAC, va racheter l'éditeur de magazines Meredith pour 2,7 milliards de dollars.

La nouvelle société s'appellera Dotdash Meredith et sera dirigée par le patron de Dotdash, Neil Vogel, ont déclaré les deux entreprises.

L'accord combinera les plus de 40 marques de Meredith, dont les magazines Better Homes & Gardens, Southern Living et InStyle, avec les marques numériques de Dotdash, telles que The Spruce, Byrdie et Brides.

En juin, Meredith a accepté une proposition révisée de la société de radiodiffusion Gray Television Inc. visant à racheter les stations de télévision de Meredith pour environ 2,83 milliards de dollars.

Dotdash achètera la partie restante de Meredith, principalement son unité de magazines National Media Group, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces de 42,18 dollars par action.

À elle seule, Dotdash touche actuellement environ 100 millions de consommateurs en ligne par mois et sa collection de 14 marques médias dans les domaines de la santé, de la finance et du style de vie fait partie des marques médias en ligne qui connaissent la croissance la plus rapide. Il s'agit de l'une des entreprises en pleine expansion du portefeuille de la société mère IAC.

La société IAC, détenue par le magnat de la télévision Barry Diller, est connue pour créer des entreprises qu'elle introduit ensuite en bourse. Elle a notamment réussi à se séparer de la plateforme de vidéos en ligne Vimeo et de Match Group, propriétaire de services de rencontres en ligne tels que Tinder et Hinge.

Les actions d'IAC ont progressé de 6,7 % à 140,55 dollars, tandis que celles de Meredith ont augmenté de 5 % à 57,7 dollars dans les échanges prolongés.



L'accord intervient quatre ans après que Meredith, soutenu par les frères milliardaires conservateurs Charles et David Koch, ait acquis Time Inc https://reut.rs/3atR00Z, l'éditeur des magazines People, Sports Illustrated et Fortune.

Depuis, l'éditeur a vendu certains titres comme Time, Fortune, Money et Sports Illustrated, qui attiraient principalement un lectorat masculin, pour se concentrer sur ses principaux magazines féminins.