IAMGOLD Corporation est une société minière aurifère canadienne de niveau intermédiaire. Les principales activités de la société sont l'exploration, le développement et l'exploitation de propriétés minières aurifères en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Ses projets comprennent Essakane, Westwood et Cote Gold. Le projet Essakane est situé dans le nord-est du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Il chevauche la limite des provinces de l'Oudalan et du Séno dans la région du Sahel du Burkina Faso et se trouve à environ 330 kilomètres au nord-est de la capitale, Ouagadougou. Le projet Westwood est situé sur la propriété Doyon, à 2,5 km à l'est de l'ancienne mine d'or Doyon dans le canton de Bousquet, à environ 40 km à l'est de Rouyn-Noranda et 80 km à l'ouest de Val d'Or, dans le sud-ouest du Québec, au Canada. Le projet Cote Gold est situé dans les cantons de Chester et Yeo, dans le district de Sudbury, au nord-est de l'Ontario. Il se trouve à environ 25 km au sud-ouest de Gogama, 125 km au sud-ouest de Timmins et 175 km au nord-ouest de Sudbury.

Secteur Or