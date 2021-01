IAMGOLD : Aucune perte de temps en raison d'accident durant la construction de la voie de transport de Saramacca

Aucune perte de temps en raison d'accident durant la construction de la voie de transport de Saramacca

Rosebel a encore une fois établi un record particulier. « Aucune perte de temps en raison d'accident (PTA) n'a été enregistrée durant la construction de la voie de transport de 23 km, qui a demandé 700 000 heures », a déclaré Vishand Bhajan, surintendant, Santé et sécurité, au projet Saramacca. La construction de la voie a débuté en novembre 2018 et s'est terminée le 6 décembre 2020. À un certain moment, ce projet employait 250 personnes, principalement des entrepreneurs.

À propos de cette étape importante, Vishand a ajouté : « Pour atteindre ce résultat, il a fallu que chaque employé s'engage à respecter les règles de santé et sécurité, surtout le grand groupe d'entrepreneurs. » Malgré ces difficultés, le service de Vishand était déterminé à non seulement intégrer et former les entrepreneurs, mais aussi à toujours vérifier les procédures avant qu'ils commencent à travailler. « Nous avions adopté une approche proactive qui a porté ses fruits : les taux JART (0,0) et TIE (0,29) sont bien en deçà des cibles d'IAMGOLD de 0,51 et 0,59. »

« Nous sommes très fiers d'avoir atteint ce résultat sans précédent. Malgré quelques stagnations, le Service de santé et sécurité est demeuré axé sur la sécurité et la réalisation de cette construction routière sans accident. La sécurité doit faire partie intégrante de chaque tâche, et chacun doit comprendre qu'aucune tâche ne doit être réalisée sans prendre en considération la sécurité », a conclu Vishand.

Félicitations à l'équipe de Rosebel !