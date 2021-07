IAMGOLD : Essakane et Giants of Africa prévoient construire un centre sportif à Ouagadougou

Essakane et Giants of Africa prévoient construire un centre sportif à Ouagadougou

La société minière IAMGOLD ESSAKANE SA, au Burkina Faso, fait de l'épanouissement de la population en général et de la jeunesse en particulier un axe important de sa stratégie de responsabilité sociale. En effet, elle a décidé, en partenariat avec GIANTS of Africa et la mairie de la ville de Ouagadougou, d'entreprendre la rénovation de la maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou pour la doter d'un centre sportif justement au profit des jeunes. La signature de convention pour la réalisation de ce futur joyau est intervenue le vendredi 2 juillet dernier à Ouagadougou.

Cette signature marque le lancement des travaux de construction de deux terrains de basketball et d'un terrain de volleyball avec des équipements adéquats et modernes.

Le coût global de cet investissement, financé par IAMGOLD ESSAKANE SA en partenariat avec GIANTS of Africa, se chiffrera à 150 millions de F CFA (approx. 340 000 $ CA). De ce montant, 125 millions de F CFA (approx. 283 000 $ CA) seront consacrés à la construction et l'aménagement des terrains et les 25 autres millions (approx. 57 000 $ CA) iront au programme d'encadrement des jeunes.

Pour Tidiane Barry, directeur, pays, d'IAMGOLD ESSAKANE SA, le projet s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement des actions et programmes à impact positif et durable, dans les pays où IAMGOLD exerce ses activités minières. La société veut apporter sa part de contribution à l'épanouissement de la jeunesse par le biais de la construction d'une infrastructure sportive. Nous pensons qu'à travers le sport et la culture, la jeunesse pourrait avoir des ancrages positifs et se développer sainement. Le choix du basketball se justifie par le partenariat avec GIANTS of Africa qui est une association fondée par une star du basketball africain en la personne de Masa Ujiri, champion de la NBA (National Basketball Association) et président des Raptors de Toronto au Canada.. Les objectifs visés par le projet sont de :

faire éclore les meilleurs talents et contribuer à l'éducation et à l'émancipation des jeunes,

susciter massivement l'intérêt de la jeunesse pour le basketball,

promouvoir le développement du basketball à travers des programmes de coaching et formations animés par des basketteurs et des encadreurs de renom,

se servir de ces canaux sportifs pour enrichir la vie des jeunes.

Selon le calendrier des travaux, l'infrastructure devrait être mise en place en septembre 2021.