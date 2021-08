IAMGOLD : Le Fonds communautaire de Rosebel et le ministère des Ressources naturelles lancent un projet d'illumination des rues au Suriname

Le Fonds communautaire de Rosebel et le ministère des Ressources naturelles lancent un projet d'illumination des rues au Suriname

Le Fonds communautaire de Rosebel (FCR) et le ministère des Ressources naturelles du Suriname ont lancé un projet de lampadaires à LED dans le district de Brokopondo. Avec l'installation des premiers réverbèresdans le village de Nieuw Koffiekamp, le FCR, le ministère des Ressources naturelles et leurs partenaires, la mine d'or de Rosebel ainsi que les parties prenantes dans le district de Brokopondo appuient les projets et les initiatives qui contribuent au développement durable du district et de ses résidents. Les représentants des autorités traditionnelles, le FCR, le commissaire du district de Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, ainsi que le ministre des Ressources naturelles NH, David Abiamofo, ont prononcé un discours lors de la cérémonie de lancement.

Le projet a une valeur totale de 163 090,63 $ US, dont 143 115 $ US ont été financés par le FCR. Le ministère fournit le soutien logistique, les matériaux et les effectifs lors de la mise en œuvre du projet. Un total de 1 190 réverbères et 50 systèmes indépendants d'éclairage alimentés à l'énergie solaire seront installés.

M.Mendelzoon a félicité la communauté de Brokopondo, en particulier Nieuw Koffiekamp, pour cette étape importante. « Nous sommes heureux que le projet commence. Il symbolise notre entrée dans la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Faisons en sorte que Nieuw Koffiekamp trouve réellement la lumière, autant au niveau physique que spirituel. » Le commissaire du district a aussi remercié le ministre des Ressources naturelles ainsi que les représentants de Rosebel. Il a aussi souligné que les efforts et les initiatives en matière de responsabilité sociale de l'entreprise ont un effet positif dans le district.

Selon Stephanie van Lobbrecht, directrice, Pays, et présidente du FCR, contribuer aux projets de développement durable est l'un des principes fondamentaux de Rosebel. « Ce projet rendra le district de Brokopondo plus sûr en offrant des lampadaires à toutes les communautés. Et, comme l'a mentionné le commissaire du district, c'est un symbole de progrès pour Brokopondo. Les réverbèress qui seront mis en place vont mettre en lumière le développement communautaire, la capacité de construction et l'entrepreneuriat. Rosebel est prête et ouverte à l'idée de travailler avec les parties prenantes. »

Le ministre Abiamofo a expliqué que l'électricité est l'une des priorités du gouvernement. « Pour la mise en œuvre du projet, il y a eu une collaboration entre Energie Bedrijven Suriname (EBS) et le Service d'approvisionnement en électricité qui travaille principalement dans le pays. Le réseau EBS sera élargi dans plusieurs régions, puisque toute la population du Suriname a le droit d'être alimentéeen l'électricité 24 heures par jour » a souligné M. Abiamofo.

Après son discours, le ministre, accompagné de Stephanie van Lobbrecht, a marqué le lancement officiel du projet en installant les premières ampoules sur une plateforme aérienne du EBS. Le ministre ainsi que Rosebel se sont engagés à assurer une utilisation optimale et un entretien régulier des réverbères dans le district.