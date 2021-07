IAMGOLD : Rosebel préserve et protège sa biodiversité

Rosebel préserve et protège sa biodiversité

« La biodiversité diminue de façon constante dans le monde. En tant qu'entreprise, nous pouvons et devons préserver l'environnement et agir de façon responsable et respectueuse envers celui-ci. » C'est ce qu'a mentionné Serano Ramcharan, spécialiste, Environnement, à la mine d'or Rosebel au Suriname en lien avec la Journée mondiale de la biodiversité le 22 mai. En tant qu'entreprise minière, Rosebel a une incidence directe sur la biodiversité lors de l'exploitation. Toutefois, dans le cadre de notre engagement Zéro Incident ®, nous cherchons en même temps à protéger la faune et la flore.

« Rosebel a un plan de surveillance et s'engage à l'appliquer », affirme le spécialiste, Environnement. Un sondage de recherche sur les mammifères terrestres et les espèces d'oiseaux sur le territoire de la mine d'or Rosebel a lieu tous les trois ans. De plus, la population de poissons est annuellement surveillée et cartographiée. « En nous engageant à protéger la biodiversité, nous faisons preuve de respect et nous assumons nos responsabilités » mentionne Serano.

L'objectif est de ramener les zones exploitées à leur état originel lorsque possible. En conservant des aspects de la biodiversité, il sera plus facile d'atteindre cet objectif. « Il est très difficile de revenir à l'état initial, mais il est possible d'essayer dans une certaine mesure » explique le biologiste. « Si tous les éléments sont perturbés, cette tâche devient impossible ».

Chaque membre du personnel et entrepreneur de la mine Rosebel sait qu'il ne faut pas nuire à l'environnement de quelconque façon. « Il est strictement interdit de pêcher et de chasser sur le site de Rosebel et nous faisons régulièrement des vérifications. Notre politique environnementale vise à préserver le plus possible la biodiversité » affirme Serano.