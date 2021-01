IAMGOLD acquiert des actions additionnelles d'INV Metals Inc. pour conserver sa participation

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 janvier 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») a conclu une convention de souscription (la « convention ») avec INV Metals Inc. (« INV ») aux termes de laquelle IAMGOLD acquerra indirectement, par l'intermédiaire d'une filiale détenue en propriété exclusive, 4 848 287 actions ordinaires d'INV (les « actions d'INV ») à un prix de 0,45 $ CA l'action d'INV, pour un produit brut global de 2 181 729 $ CA.

La convention a été conclue dans le cadre du placement privé sans intermédiaire des actions d'INV qui avait été annoncé le 26 janvier 2021 (le « placement privé »). Immédiatement avant la signature de la convention, IAMGOLD détenait indirectement 48 482 871 actions d'INV, soit 35,5 % des 136 542 488 actions d'INV alors émises et en circulation. Immédiatement après la réalisation du placement privé, IAMGOLD détiendra, indirectement, 53 331 158 actions d'INV, soit 35,5 % des 150 196 737 actions d'INV émises et en circulation.

IAMGOLD a acquis les actions d'INV aux termes du placement privé à des fins de placement. Selon la conjoncture et d'autres facteurs, IAMGOLD peut, de temps à autre, acquérir ou aliéner d'autres actions d'INV ou conserver ses placements actuels, comme elle le jugera pertinent.

Le siège social d'IAMGOLD est situé au 401, Bay Street, bureau 3200, C.P. 153, Toronto (Ontario), M5H 2Y4.

Une déclaration selon le système d'alerte relative à la convention et à la participation d'IAMGOLD au placement privé sera déposée sous le profil d'INV sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et pourra également être obtenue auprès de la personne nommée plus bas.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. IAMGOLD cherche à devenir un producteur d'or de plus d'un million d'onces grâce à la réalisation de sa stratégie de croissance, qui comprend la mise en production de sa quatrième mine, Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

