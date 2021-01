IAMGOLD adopte de nouvelles lignes directrices concernant le renouvellement du conseil d'administration et annonce des changements au conseil

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 janvier 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu'elle a adopté de nouvelles lignes directrices concernant le renouvellement du conseil d'administration, en vue de refléter l'évolution des pratiques exemplaires en matière de gouvernance. Ces lignes directrices prévoient ce qui suit : la durée moyenne des mandats ne doit pas dépasser dix ans, aucun administrateur ne doit être président d'un comité permanent du conseil pendant plus de dix ans et aucun administrateur ne doit être président du conseil pendant plus de dix ans. Ces nouvelles lignes directrices sont mises en application sur-le-champ, ce qui assurera de façon continue des perspectives et des idées nouvelles et diversifiées de la part des administrateurs, tout en permettant de maintenir une continuité et un processus de relève harmonieux et constant du conseil.

De concert avec ces lignes directrices et conformément à l'engagement pris par le conseil par rapport à la diversité, deux dirigeantes chevronnées (mesdames Anne Marie Toutant et Deborah Starkman) ont été nommées en tant qu'administratrices le 14 décembre 2020. En outre, la Société annonce que monsieur John Caldwell a pris la décision de quitter le conseil à compter d'aujourd'hui et que monsieur Mahendra Naik a décidé de ne pas briguer un autre mandat lors de la prochaine assemblée générale. John et Mahendra ont siégé pendant une durée combinée de 46 ans au conseil. Ron Gagel a été nommé président du comité d'audit et des finances.

Le président du conseil, Don Charter, a indiqué : « Au nom de tout le conseil, je tiens à remercier John et Mahendra de leur engagement et leurs contributions de longue date envers la Société. »

Grâce à ces changements, et à la suite de la prochaine assemblée générale, le conseil sera pleinement conforme à ses nouvelles lignes directrices : il comptera huit membres, dont 38 % (43 % des administrateurs indépendants) sont des femmes, et dont la durée moyenne des fonctions sera de moins de six ans (comparativement à environ douze ans auparavant).

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

